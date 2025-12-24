Pronóstico para este miércoles 24 de diciembre: jornada ventosa

Este miércoles 24 de diciembre se presentará con condiciones ventosas durante toda la jornada. El cielo estará parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones.

Por la mañana, el tiempo será ventoso, con una temperatura cercana a los 17 °C. El viento soplará del sudoeste, con velocidades entre 42 y 50 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar entre 79 y 87 km/h.

Durante la tarde, el cielo continuará parcialmente nublado, con una temperatura máxima estimada en 23 °C. El viento disminuirá levemente, con intensidades de 32 a 41 km/h, aunque las ráfagas seguirán siendo fuertes, entre 60 y 69 km/h, predominando del sector sudoeste.

En horas de la noche, se mantendrán las mismas condiciones de nubosidad, con una temperatura cercana a los 20 °C. El viento rotará al noroeste, con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas intensas que podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h.

No se prevén lluvias durante el día. El viento será el factor predominante, especialmente durante la mañana y la noche.