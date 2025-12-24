Golpe a la venta ilegal de pirotecnia: ocho allanamientos en distintos barrios

Tras denuncias anónimas, el Municipio y la Policía realizaron ocho allanamientos en barrios de zona norte y zona sur. La mayoría de las ventas se ofrecía a través de redes sociales.

En el marco de las políticas de prevención y control impulsadas durante las fiestas de fin de año, el Municipio concretó una serie de operativos que permitieron desarticular distintos puntos de venta ilegal de pirotecnia en la ciudad.

Las acciones se desarrollaron de manera coordinada entre la Secretaría de Control Urbano y Operativo y la Policía del Chubut, luego de una investigación iniciada a partir de denuncias anónimas realizadas por vecinos. Según se informó, se identificaron perfiles que ofrecían pirotecnia prohibida a través de redes sociales, lo que permitió localizar los domicilios involucrados.

Con órdenes de allanamiento autorizadas por el Juzgado de Garantías y el Juzgado de Faltas, se intervinieron ocho viviendas ubicadas en barrios de la zona norte —principalmente Caleta Córdova— y de la zona sur, como 30 de Octubre, Quirno Costa, San Martín y Stella Maris.

El secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, explicó que el trabajo previo de investigación fue clave para avanzar con los procedimientos y remarcó que el material secuestrado incluía pirotecnia con estruendo, expresamente prohibida por la normativa vigente.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que los controles continuarán durante las celebraciones y destacaron la importancia del compromiso ciudadano para detectar este tipo de prácticas que representan un riesgo para la seguridad y la convivencia.