En Saavedra fue secuestrado un auto con pedido judicial

El vehículo circulaba sin patente colocada y con una rueda en llanta. Al verificar la chapa dominio, la Policía constató que tenía un pedido de secuestro vigente por retención indebida.

Personal de la Comisaría Distrito Mosconi secuestró un automóvil que presentaba un pedido judicial vigente, durante un patrullaje preventivo realizado este lunes por la tarde en el barrio Saavedra.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 19 horas, cuando efectivos policiales que recorrían avenida del Pinar y calle Los Álamos observaron un Renault Clio blanco que circulaba sin dominio colocado y con la rueda delantera izquierda apoyada directamente sobre la llanta. Ante esta situación, se dispuso la detención del rodado para su control.

imagen

Al solicitar la documentación correspondiente, el conductor manifestó no poseerla. En el asiento delantero del vehículo, los uniformados encontraron una chapa patente que, tras ser verificada en el sistema, arrojó un pedido de secuestro activo por el delito de “retención indebida”, con fecha 11 de diciembre de 2025, requerido por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Comodoro Rivadavia.

Tras comunicarse telefónicamente con una funcionaria del MPF, se dispuso el secuestro del vehículo y la correcta identificación del conductor, en el marco de las actuaciones legales correspondientes.