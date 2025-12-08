El Municipio clausuró un local por ruidos molestos

El hecho ocurrió a las 0:40 horas de este lunes en un comercio ubicado en barrio Roca. Lo denunciaron los vecinos.

Durante las primeras horas de este lunes, agentes municipales de la Subsecretaría de Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, acudió a un local ubicado en Avenida Estados Unidos al 500, luego de recibir denuncias por parte de los vecinos por ruidos molestos. En el lugar, no solo se comprobó dicha infracción, sino que, además, el comercio contaba con su habilitación vencida, por lo que se labraron las actas correspondientes y se lo clausuró.

En ese marco, el secretario Miguel Gómez señaló que “distintos vecinos, de forma recurrente, venían denunciando a este comercio por ruidos molestos, con música a volúmenes altos y personas discutiendo en el exterior del mismo. Ya la semana pasada se los infraccionó porque está habilitado como bar comedor y no pueden realizar eventos musicales; no obstante, se les permitió seguir trabajando y corregir esta cuestión”.

Luego, el funcionario aclaró que “en las primeras horas de este lunes se reiteran los reclamos de los vecinos, por lo que inspectores del área de Fiscalización se constituyeron en el lugar y no solamente constataron música a alto volumen, sino también que tenían la habilitación comercial vencida. Se labró el acta pertinente, se clausuró el local y se desalojó a los asistentes”.

Finalmente, Gómez indicó que este mañana “nos presentamos en el comercio para visualizar si estaba todo conforme y observamos que las fajas de clausura estaban retiradas, por lo que se volvieron a colocar”.