El fuego en El Turbio avanza con rápida propagación

El foco, originado por un rayo, mantiene alta actividad en la cabeza y cola del frente. Para hoy se esperan nuevas dificultades por humo, vientos y posibles tormentas.

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) informó este domingo por la noche que el incendio que afecta a la zona de Loma de la Chancha–El Turbio, detectado el 1 de diciembre, continúa activo y presenta un comportamiento complejo, con rápida propagación en la cabeza del frente y gran actividad también en la cola del fuego.

Durante todo el domingo, los medios aéreos no pudieron operar debido a la visibilidad reducida por el humo, lo que obligó a limitar las tareas a trabajos terrestres en sectores accesibles.

Las acciones de control siguen siendo difíciles debido a la presencia de combustible vegetal pesado encendido, sumado a la topografía abrupta, que complica el desplazamiento del personal y aumenta los riesgos operativos.

Este domingo la zona registró una temperatura máxima de 26 °C, una humedad relativa mínima del 25 % y vientos del oeste entre 10 y 20 km/h, con intensificación hacia el mediodía hasta los 25 km/h. Son condiciones que favorecen la actividad del fuego y dificultan la contención.

La superficie afectada aún está en evaluación, aunque se confirmó que el incendio avanza sobre áreas de matorral y bosque nativo. La causa fue atribuida a un rayo, según el parte oficial.

Este domingo, personal ubicado en Puesto Jara realizó trabajos de ampliación y refuerzo de líneas de control. El resto de los brigadistas permaneció en apresto ante la imposibilidad de ser trasladados por vía aérea hasta la zona de combate del incendio.

El SPMF informó que se mantiene un puesto de comunicaciones en terreno y un operativo interinstitucional con participación de brigadas provinciales, equipos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el ICE de Parque Nacional Lago Puelo, Protección Ciudadana, personal de salud y organismos locales.

Para este lunes, se prevé una temperatura máxima de 24 °C, una humedad mínima del 25 % y vientos del oeste entre 10 y 20 km/h, aumentando hacia el mediodía a 25 km/h con ráfagas. Además, existe probabilidad de tormentas aisladas, lo que podría complicar aún más las operaciones.

Las autoridades advirtieron que las operaciones aéreas, el ingreso de brigadistas y el eventual repliegue, seguirán condicionados a la presencia de humo que continúa reduciendo la visibilidad en la zona.

El incendio seguirá siendo monitoreado durante la noche y las próximas horas serán clave para evaluar la posibilidad de avanzar con nuevas líneas de control.