Un policía de la Ciudad de Buenos Aires fue detenido este sábado, acusado de matar a balazos a un joven en la localidad de Morón. Horas antes del disparo fatal, el efectivo había atropellado y abandonado en la vía pública a otro joven, primo del motociclista.

Un policía atropelló a un joven y mató a un familiar que lo reconoció

Según informaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas, todo comenzó este sábado a la mañana en el barrio 20 de Junio, cuando el oficial, que circulaba en su auto particular, un Renault Sandero rojo, “embistió a una moto en la que viajaba un joven conocido como ‘Pitu’”.

Por el impacto, “Pitu” sufrió heridas de gravedad y tuvo que ser trasladado de urgencia al Instituto de Haedo. De acuerdo con la denuncia que hicieron los familiares del motociclista, luego del choque “el policía escapó sin asistir a la víctima”.

Seis horas después, el efectivo se presentó en la Comisaría Morón 4°. Como llegó sin el vehículo involucrado, el personal de la dependencia le indicó que debía recuperarlo y regresar con el auto para que se realizaran los peritajes correspondientes, advirtiéndole que, de no hacerlo, quedaría detenido.

Alrededor de las 16.45, el policía volvió a presentarse en la comisaría, esta vez con su vehículo, pero al llegar se encontró con vecinos del barrio 20 de Junio y familiares del motociclista, quienes lo reconocieron.

En ese momento se desató una fuerte confrontación. En medio del tumulto, el policía intentó huir, pero fue perseguido por un joven, primo del conductor de la moto, que le pateó el auto y le dio un golpe.

Fue entonces, indicaron las fuentes policiales, cuando “el efectivo sacó su arma y efectuó dos disparos” en la esquina de Chile y Grito de Alcorta, que impactaron contra el joven, quien murió en el acto.

Tras el tiroteo, el oficial volvió a escapar a bordo del Sandero rojo, pero fue localizado luego por las cámaras de seguridad municipales y detenido en la zona de Morón Centro.

Mientras tanto, en la esquina donde ocurrió el crimen, se reunieron varios vecinos que protagonizaron una pueblada, al acusar al personal policial de manipular el cuerpo del fallecido y las evidencias dejadas tras los disparos.

El cuerpo del joven asesinado permaneció varias horas en el lugar a la espera de la llegada de la Policía Científica.

El efectivo, en tanto, fue separado de la Policía de la Ciudad por decisión de la Oficina de Asuntos Internos hasta que se resuelva su situación procesal.