La Toretto pidió salidas laborales para trabajar como niñera

El trágico accidente, donde murió un motociclista, ocurrió en abril del 2024. La joven, que espera detenida la realización del juicio, pidió salidas laborales.

Felicitas Alvite, más conocida como “La Toretto”, solicitó permiso ante la Justicia para trabajar como niñera: está imputada por homicidio culposo con dolo eventual y aún espera el juicio por matar a Walter Armand, de 37 años, en abril de 2024.

Por medio de su abogado Flavio Gliemmo, la acusada le requirió al Tribunal 2 de La Plata que haga lugar al pleno para salidas laborales: “Mi asistida necesita trabajar y está vigente la posibilidad de cuidar como niñera a un menor de un año y medio”, explicó su defensor.

Entre el lunes y el martes el Tribunal podría dar una respuesta a la solicitud. Alvite se encuentra en un domicilio de City Bell cumpliendo con el régimen que se le exige bajo la figura de la prisión domiciliaria.

Con la acusación que pesa en su contra, podría pasar hasta 25 años tras las rejas. Además, en el juicio también estará su amiga Valentina Velázquez quien fue su cómplice la noche del crimen ya que participó de manera activa de la picada mortal.

Alvite, de 20 años, también conocida como "La Toretto", conducía un Volkswagen Gol con el cual atropelló y mató el 12 de abril a Rubén Armand, quien circulaba en una moto, en la intersección de 13 y 32.

En consecuencia, la chica quedó acusada de "homicidio simple con dolo eventual".

En principio se había caratulado la causa como "homicidio culposo", es decir, sin intención de matar, pero tras analizar los videos, la fiscalía solicitó un cambio ya que consideró que Alvite estaba corriendo una picada con otra joven, quien iba al mando de un Peugeot 208.

De acuerdo con las imágenes, Alvite cruzó un semáforo en rojo y embistió al motociclista, quien tenía derecho de paso, y murió horas después en el Hospital San Roque, de Gonnet.

Casi al mismo tiempo, la joven subió un posteo a sus redes sociales en el cual se comparaba con Dominic Toretto, el personaje de la saga cinematográfica "Rápido y furioso", quien también se dedica a correr picadas.

"¿Miedo? Miedo es ir conmigo en el auto porque soy un constante 'ese quiere correr' y me hago la Toretto", había escrito en uno de sus videos publicados en TikTok.