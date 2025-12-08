Nahuel Huapi: un hombre falleció durante una caminata

La víctima hacía trekking con un amigo cuando se descompensó en una zona alta del bosque. Fue asistido por personal médico del Parque Nacional Nahuel Huapi, que confirmó su fallecimiento. Su cuerpo fue retirado en helicóptero.

Un hombre de 45 años murió este sábado mientras realizaba una caminata hacia la zona de Laguna Negra, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. El hecho generó conmoción entre los visitantes y el personal del área protegida.

Según información publicada por Diario Río Negro, el hombre hacía trekking junto a un amigo cuando, en horas de la tarde, se descompensó en un sector elevado del bosque.

De acuerdo con el reporte oficial brindado al medio, ambos avanzaban hacia el refugio cuando el hombre comenzó a sentirse mal.

Personal médico del parque acudió al lugar y, pese a las maniobras realizadas, confirmó el fallecimiento en el sitio, según consta en el reporte citado.

Ante la situación, las autoridades dispusieron un operativo aéreo para retirar el cuerpo mediante helicóptero. Luego fue trasladado en ambulancia al hospital zonal de Bariloche, detalló también el medio rionegrino.

Por el momento, se desconocen las causas de la muerte. En el caso interviene la fiscal Silvia Paolini, quien evaluará, a partir de los informes médicos, si corresponde realizar una autopsia.

Fuente: Diario Río Negro