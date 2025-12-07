La Policía de Chubut celebró su aniversario en barrio Pueyrredón

La actividad se desarrolló este domingo, en el barrio Pueyrredón, con la presencia del intendente Othar Macharashvili; el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez; el ministro de Seguridad de la Provincia, Héctor Iturrioz; la jefa comunal de Rada Tilly, Mariel Peralta; el jefe de la Policía del Chubut, Andrés García; el jefe de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia, Lucas Cocha; funcionarios municipales; concejales; y autoridades de las distintas dependencias policiales.

En la ocasión, Gómez indicó que “compartimos un día de fiesta en el aniversario de una institución tan importante como la Policía de la Provincia del Chubut. Desde 2006 que el acto central no se desarrollaba en nuestra ciudad, por lo que esta celebración es doblemente gratificante para nosotros como funcionarios municipales”.

Asimismo, el funcionario (comisario retirado y que fuera jefe provincial de la fuerza) resaltó el trabajo conjunto que se lleva adelante con la institución, al afirmar que “el intendente nos dio claras instrucciones de colaborar permanentemente con la Policía, ya que se trata de la seguridad de nuestros vecinos. Por ello, brindamos asistencia a través de nuestro sistema de cámaras y también con vehículos para recorrer, junto al personal policial, las zonas que ellos denominan ‘calientes’”.

Por su parte, Iturrioz resaltó que “un policía desarrolla mucho más que una tarea de seguridad: se dedica a salvar vidas. Tenemos un cuerpo de excelencia, preparado para cubrir todas y cada una de las necesidades de la sociedad; no existe otro organismo del Estado que posea todas las capacidades que tiene la Policía”.

En tanto, Andrés García agradeció a Othar Macharashvili y a su equipo “por el trabajo mancomunado que se lleva adelante entre las instituciones”, al tiempo que destacó la realización del acto central en Comodoro Rivadavia, “comunidad que me recibió recientemente egresado, por lo que en esta ciudad forjé mi carrera profesional”.

El exjefe de la Unidad Regional de esta ciudad añadió que “al celebrar el 68° aniversario de la Policía del Chubut, no solo repasamos su historia, sino que también celebramos el corazón de miles de hombres y mujeres que con coraje silencioso construyen todos los días la seguridad y la paz en nuestra provincia. No es solo una estructura y un uniforme, es una vocación, un llamado que se lleva en la sangre y que se honra con cada acto de servicio”.