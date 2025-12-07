Aeropuerto: una mujer aseguró que llevaba una bomba y evacuaron a los pasajeros

Se trataba de una persona que abordaba un vuelo rumbo a Buenos Aires. La PSA la detuvo y aplicó el protocolo.

Una mujer fue detenida en el Aeropuerto General Mosconi después de asegurar que llevaba una bomba antes de abordar un vuelo. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) aplicó el protocolo correspondiente para estos casos y los pasajeros de la terminal que estaban en la zona de pre embarque fueron evacuados.

Según pudo confirmar Infobae, la mujer, que se encontraba con su hija, aseguró que tenía un artefacto explosivo en su equipaje de mano antes de abordar un vuelo que iba de Comodoro al Aeroparque, en la Ciudad de Buenos Aires, que tenía horario de despegue a las 15:30.

De acuerdo a lo que constató el personal GEDEX, del equipo antibombas de la PSA, no contaban con equipaje despachado y el protocolo dio negativo.

En estos casos, la PSA realiza un procedimiento especial de control similar a los casos de las valijas olvidadas y se ordena la inmediata evacuación para evitar que haya una posible tragedia. En esta oportunidad, el operativo se realizó en la zona de pre embarque de vuelos nacionales con un diámetro de 100 metros.

Debido a esto, los vuelos y el movimiento del aeropuerto se vieron completamente interrumpidos, ya que tanto personal como las personas que están por abordar algún avión se tienen que retirar del lugar. En ese sentido, había un vuelo que llegaba de Córdoba que logró aterrizar, pero se encontraba en posición Zulú con pasajeros a bordo hasta que no se terminó con el chequeo.

De acuerdo a lo que señalaron algunas fuentes, la actividad de la terminal se vio afectada durante al menos 40 minutos. Ya está funcionando con normalidad.

En un video que circuló en redes sociales, se logra escuchar el momento en el que piden la evacuación de la zona: “Atención por favor. Aeropuertos Argentinos solicita a los pasajeros y al público en general desalojar el área con sus efectos personales. Sigan las señales de emergencia y las indicaciones del personal del aeropuerto”. En tanto, la Unidad Fiscal de Comodoro Rivadavia dispuso requisa sobre las pertenencias y causante.