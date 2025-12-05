El incidente ocurrió en Km 3. El hombre se encontraba lúcido y consciente al momento de la intervención policial.

Un hombre arreglaba su auto, se le zafó el críquet y quedó atrapado

El jueves cerca de las 16:40 horas, la Policía del Distrito General Enrique Mosconi intervino en un incidente ocurrido en Pasaje Ortiz de Ocampo N° 943, donde un hombre sufrió lesiones al quedar atrapado parcialmente debajo de su auto.

Según el informe, tras recibir una llamada a la línea de emergencias 107, el personal policial se trasladó al lugar y entrevistó a L. S.

La víctima relató que estaba realizando reparaciones en su Renault Clío cuando el criquet que sostenía el vehículo se desplazó, provocando que el rodado descendiera y atrapara parte de su cuerpo, según el comodorense.

El hombre se encontraba lúcido y consciente durante la intervención.