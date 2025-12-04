Lo que iba a ser una visita común terminó con una joven esposada y trasladada a un calabozo.

Fue a visitar a un recluso y terminó presa: insólita detención

Una mujer de 22 años fue detenida este miércoles por la tarde cuando se presentó en la Comisaría Tercera de Trelew para ver a un preso, sin saber que ella misma tenía un pedido de captura vigente.

Según fuentes policiales, al ingresar a la dependencia se le solicitaron sus datos personales y, al cargarlos en el sistema, surgió que la joven era requerida por la Justicia “en averiguación de delito”. De inmediato, quedó detenida.

La mujer permanecerá alojada en la comisaría hasta que se realice la audiencia de control de detención correspondiente.

Un episodio que sorprendió incluso a los propios efectivos, ya que la joven llegó por voluntad propia… y terminó quedando tras las rejas.