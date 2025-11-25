El Patagonico
El ciclismo chubutense tiene a sus representantes para la Araucanía

Tras la última concentración que se llevó a cabo en Trelew, se definió el equipo provincial para los Juegos Binacionales que se desarrollarán en La Pampa.

Con la organización de Chubut Deportes, el último fin de semana (del viernes 21 al domingo 23), se llevó a cabo la última concentración de ciclismo, de cara a los Juegos Binacionales de la Araucanía, que se desarrollarán en la provincia de La Pampa, del 6 al 12 de diciembre.

Los entrenamientos se llevaron a cabo en Rawson, Playa Unión y Trelew y el plantel se alojó en el Hotel Deportivo Provincial.

Se realizaron trabajos técnicos y de coordinación para las disciplinas de contrarreloj por equipos, crono individual, vueltas puntuables y sratch.

También se realizaron trabajos bajo la coordinación de la kinesióloga y osteópata, Karina Sanz, que aportó datos que posibilitaron las correcciones biométricas para los y las deportistas. Además, la psicóloga Daiana Jorge, integrante del Cuerpo Médico de Chubut Deportes, acompañó a los ciclistas.

De este modo, los entrenadores Junior Mansilla (masculino) y Margot Vásquez (femenino) cerraron un ciclo que incluyó un total de 7 concentraciones a lo largo del año y definieron a los y las integrantes del equipo que viajará a la provincia pampeana.

Equipo confirmado para los Juegos de la Araucanía 2025:

Femenino:

  • Xiomara Barrera
  • Xiomara Troncoso
  • Maite Perea
  • Amaia Alvarez
  • Arwen Jaramillo

Masculino:

  • Axel Galdames
  • Axel Orias
  • Gabriel Aranda
  • Ezequiel Flores
  • David Jaramillo

