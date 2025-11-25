El ciclismo chubutense tiene a sus representantes para la Araucanía

Con la organización de Chubut Deportes, el último fin de semana (del viernes 21 al domingo 23), se llevó a cabo la última concentración de ciclismo, de cara a los Juegos Binacionales de la Araucanía, que se desarrollarán en la provincia de La Pampa, del 6 al 12 de diciembre.
Los entrenamientos se llevaron a cabo en Rawson, Playa Unión y Trelew y el plantel se alojó en el Hotel Deportivo Provincial.
Se realizaron trabajos técnicos y de coordinación para las disciplinas de contrarreloj por equipos, crono individual, vueltas puntuables y sratch.
También se realizaron trabajos bajo la coordinación de la kinesióloga y osteópata, Karina Sanz, que aportó datos que posibilitaron las correcciones biométricas para los y las deportistas. Además, la psicóloga Daiana Jorge, integrante del Cuerpo Médico de Chubut Deportes, acompañó a los ciclistas.
De este modo, los entrenadores Junior Mansilla (masculino) y Margot Vásquez (femenino) cerraron un ciclo que incluyó un total de 7 concentraciones a lo largo del año y definieron a los y las integrantes del equipo que viajará a la provincia pampeana.
Equipo confirmado para los Juegos de la Araucanía 2025:
Femenino:
- Xiomara Barrera
- Xiomara Troncoso
- Maite Perea
- Amaia Alvarez
- Arwen Jaramillo
Masculino:
- Axel Galdames
- Axel Orias
- Gabriel Aranda
- Ezequiel Flores
- David Jaramillo