Tras la última concentración que se llevó a cabo en Trelew, se definió el equipo provincial para los Juegos Binacionales que se desarrollarán en La Pampa.

El ciclismo chubutense tiene a sus representantes para la Araucanía

Con la organización de Chubut Deportes, el último fin de semana (del viernes 21 al domingo 23), se llevó a cabo la última concentración de ciclismo, de cara a los Juegos Binacionales de la Araucanía, que se desarrollarán en la provincia de La Pampa, del 6 al 12 de diciembre.

Los entrenamientos se llevaron a cabo en Rawson, Playa Unión y Trelew y el plantel se alojó en el Hotel Deportivo Provincial.

Se realizaron trabajos técnicos y de coordinación para las disciplinas de contrarreloj por equipos, crono individual, vueltas puntuables y sratch.

También se realizaron trabajos bajo la coordinación de la kinesióloga y osteópata, Karina Sanz, que aportó datos que posibilitaron las correcciones biométricas para los y las deportistas. Además, la psicóloga Daiana Jorge, integrante del Cuerpo Médico de Chubut Deportes, acompañó a los ciclistas.

De este modo, los entrenadores Junior Mansilla (masculino) y Margot Vásquez (femenino) cerraron un ciclo que incluyó un total de 7 concentraciones a lo largo del año y definieron a los y las integrantes del equipo que viajará a la provincia pampeana.

ciclismo1

Equipo confirmado para los Juegos de la Araucanía 2025:

Femenino:

Xiomara Barrera

Xiomara Troncoso

Maite Perea

Amaia Alvarez

Arwen Jaramillo

Masculino: