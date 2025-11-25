Lo que debía ser una tarde familiar terminó con un hombre esposado en Trelew. El episodio ocurrió durante el fin de semana en el Jardín N.º 479, ubicado en la calle 2 de Abril, donde se realizaba un acto escolar.

Fue al acto escolar de su hijo y terminó detenido por violar una restricción

En medio del evento, personal policial fue alertado por una situación inusual: un hombre de 34 años se encontraba dentro del establecimiento pese a tener una prohibición de acercamiento vigente hacia su expareja, quien también estaba presente como mamá del menor.

Cuando los agentes llegaron al lugar, el hombre explicó que solo había ido a ver a su hijo actuar y que desconocía que su expareja se encontraba allí. Sin embargo, la medida judicial estaba activa y su presencia a pocos metros de la mujer constituía una violación de la restricción.

Tras constatar la situación, la Policía procedió a detenerlo y trasladarlo a la dependencia correspondiente, donde quedó alojado hasta su audiencia de control de detención.

El incidente no pasó a mayores, pero generó momentos de tensión en la comunidad educativa que presenciaba la celebración escolar.