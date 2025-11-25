El Patagonico
Fue al acto escolar de su hijo y terminó detenido por violar una restricción

Lo que debía ser una tarde familiar terminó con un hombre esposado en Trelew. El episodio ocurrió durante el fin de semana en el Jardín N.º 479, ubicado en la calle 2 de Abril, donde se realizaba un acto escolar.

En medio del evento, personal policial fue alertado por una situación inusual: un hombre de 34 años se encontraba dentro del establecimiento pese a tener una prohibición de acercamiento vigente hacia su expareja, quien también estaba presente como mamá del menor.

Cuando los agentes llegaron al lugar, el hombre explicó que solo había ido a ver a su hijo actuar y que desconocía que su expareja se encontraba allí. Sin embargo, la medida judicial estaba activa y su presencia a pocos metros de la mujer constituía una violación de la restricción.

Tras constatar la situación, la Policía procedió a detenerlo y trasladarlo a la dependencia correspondiente, donde quedó alojado hasta su audiencia de control de detención.

El incidente no pasó a mayores, pero generó momentos de tensión en la comunidad educativa que presenciaba la celebración escolar.

