Othar inauguró el playón de césped sintético del Club Stella Maris

La inauguración del playón de césped sintético del Club Stella Maris, se concretó este miércoles con la presencia del intendente Othar Macharashvili, el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez; el presidente del Club Social y Deportivo Stella Maris, Héctor Echaniz; la vecinalista del barrio, Romina Silva; concejales, miembros de la comisión directiva, diversas instituciones como “Un Corazoncito Feliz” y vecinos de la zona.

En el campo de juego, Macharashvili expresó que “ver a los chicos disfrutando de este césped sintético que tanto soñaron, es una satisfacción que nos demuestra que le estamos dando respuestas a los vecinos. Se consolidó esta obra y felicitó a todos los que trabajaron en ella, para que hoy sea estrenada”.

Asimismo, remarcó que “esta red barrial, conformada desde el club y las diversas instituciones, deben continuar trabajando para cuidarlo. Sigamos creyendo en los sueños que se pueden concretar, gracias a los fondos de todas las familias de la ciudad que aportan para que sea una realidad”, manifestó el titular del Ejecutivo Municipal, al agregar que, los avances en los clubes no sólo aportan al desarrollo deportivo, sino que también comunitario.

Por su parte, Martínez manifestó que “toda la familia del barrio se acercó a presenciar este momento tan importante para la historia del club. La concreción de este espacio deportivo simboliza las mejoras que dirigentes y miembros de los clubes necesitan de parte del Estado. Esto marca que podemos trabajar en equipo y pensando para los más jóvenes, los veteranos y todas las familias, que saben que la institución representa al barrio Stella Maris”.

“Este club, con paciencia y trabajo, sigue creciendo. Primero con la creación de su SUM, la colocación del gas en los vestuarios y ahora con este playón de césped sintético. Es una gran alegría hoy poder ver reflejado todo eso, porque logramos cumplir con la palabra”, indicó el referente de Comodoro Deportes.

Mientras que el presidente de la institución, Héctor Echaniz, agradeció al intendente Othar Macharashvili por la gestión realizada en conjunto con Comodoro Deportes. “Es un sueño cumplido para todos los vecinos del barrio. Es un día muy lindo, tan anhelado por el club, esperamos este tiempo y trabajamos mucho con nuestra comisión para conseguir esto. Este playón que es el fruto de varias reuniones y gestiones será disfrutado por los chicos de las inferiores, usándolo y divirtiéndose”, concluyó.