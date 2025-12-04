El Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia celebra sus 20 años con una carrera aniversario

El Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia se prepara para celebrar dos décadas de historia con una carrera aniversario que promete convocar a toda la ciudad. El evento será este domingo 7 de diciembre, desde las 10:00, en el Autódromo General San Martín, convertido por un día en epicentro del deporte local.
La propuesta reunirá a equipos y corredores de distintos puntos de la región, además de invitados especiales que acompañarán un programa pensado para todas las edades. La competencia incluirá las categorías Promocionales, Niños, Master B, C y D, MTB y Damas, con premios en efectivo, trofeos y medallas para los podios principales.
Las inscripciones para adultos tienen un valor de $20.000, mientras que los niños podrán participar de forma completamente gratuita, una decisión que busca incentivar la participación familiar y el acercamiento de los más chicos al ciclismo.
La jornada no se limitará a lo deportivo. El público podrá disfrutar de sorteos, un buffet y vouchers aportados por comercios y colaboradores locales. Además, un equipo de profesionales estará a cargo de la cobertura fotográfica y audiovisual, registrando cada instancia de la competencia.
El Club de Ciclismo destacó el acompañamiento permanente de la comunidad y el apoyo de los medios locales. También agradeció el respaldo del Ente Autárquico Comodoro Deportes, con la presencia confirmada de Hernán Martínez y Martín Gurisich durante el evento.
Quienes deseen sumar detalles o conocer las novedades pueden visitar la página de Instagram del Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia, Facebook o comunicarse a los teléfonos 2975137361(Cinthia o Gimena) - 2974206822(Ricardo Cabibbo).