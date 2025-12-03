Cristian Sánchez vivió su mejor año deportivo

El deportista cosechó logros y récords en torneos nacionales e internacionales de Strongman y Powerlifting, coronando una gran temporada.

El atleta de fuerza, Cristian Sánchez, que representó a Comodoro Rivadavia en Strongman y Powerlifting transitó su mejor año de competencia. El deportista cosechó logros y récords en torneos nacionales e internacionales de ambas disciplinas, coronando una gran temporada y proyectando con mucho entusiasmo el 2026.

Sánchez viene compitiendo en Strongman hace más de dos años y esta temporada decidió sumarse al Powerlifting, logrando grandes resultados en ambas disciplinas.

Entre los que se destacan la medalla de oro de la categoría Master en el torneo denominado StrongBol en Bolivia, y la victoria en la III edición del Strongman Challenge Power Kraft Games realizada en el Club Ingeniero Huergo.

A su vez, en la ciudad de Mendoza hizo su debut en la Liga Argentina de Powerlifting y obtuvo la clasificación para el Nacional de San Salvador de Jujuy, donde sacó su pasaje al Mundial de Buenos Aires.

En la capital del país, se consagró campeón mundial en la categoría Master 3 -110 kilos y se quedó con el récord nacional en el total de puntos (630kg.), repitiendo el récord nacional de peso muerto (270kg.).

“Fue mi mejor año deportivo. Comenzamos con una competencia en Puerto San Julián, donde sentí que estaba bien, y después encaramos la parte del Strongman y pude salir campeón tres veces. Posteriormente, con el acompañamiento de Hernán (Martínez), me anoté en Powerlifting, hice el récord nacional, clasifiqué al Mundial y pude salir campeón”, explicó Sánchez.

Si bien tiene una lesión en las rodillas que lo puede llevar a realizar una pausa, el atleta proyecta el próximo año y se ilusiona: “Estoy viendo las posibilidades que tengo, no sabemos adónde es el próximo mundial pero, como algo personal, me gustaría ir a buscar el récord de peso muerto, primero en Iberoamericano y sería un sueño si llegamos al récord mundial”.

Cristian Sánchez visitó al presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para conversar y armar la temporada que se viene. “Estoy más que agradecido con todo el acompañamiento que tuve. Para mí fue esencial, lo de Powerlifting no lo hubiese podido concretar sin la ayuda de Hernán Martínez y Comodoro Deportes”.

“Además, el equipo médico se puso a disposición por el tema de mis rodillas, me han ayudado bastante y producto de eso obtuve los resultados que logré”, añadió.

Igualmente, la idea para Sánchez es seguir difundiendo la actividad y en el 2026 “tratar de armar un par de competencias en Comodoro, con chicos de acá y con algunos que vengan de afuera, como para tratar de seguir impulsando este deporte”.