Cuenta regresiva para los Juegos de la Araucanía

La provincia de La Pampa será anfitriona de la XXXII edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía, que reúne a jóvenes de las regiones patagónicas de Argentina y Chile.

Originalmente la organización de estos juegos le correspondía a la provincia de Tierra del Fuego, que tres meses antes de la realización comunicó que por razones económicas, se veía en la imposibilidad de concretarlos.

La Pampa tomó la posta y la única condición fue realizarlos en el mes de diciembre, lo que permitió el reacomodamiento de todos los participantes, principalmente de las regiones chilenas.

Más de 2.000 jóvenes le darán vida a este nuevo encuentro deportivo, distribuidos en 7 disciplinas, tanto en la rama femenina como en masculina, siendo: atletismo, basquetbol, ciclismo, fútbol, judo, natación y vóley

CONCENTRACION FINAL

“Vamos a estar representado a la provincia con nuestras selecciones en La Pampa, así que con esta última concentración final que comienza a partir de este miércoles 3, al viernes 5. Vamos a estar con la puesta a punto de los equipos y ese mismo día, después de la cena, viajaremos al lugar donde se van a realizar los juegos, esperando realizar un buen papel como han sido estos últimos años”, comenzó diciendo el gerente deportivo de Chubut Deportes, Darío Figueroa.

Luego, en referencia a esta concentración final, agregó: “Tendremos entrenamiento en todo el valle con epicentro en Rawson, Playa Unión, Trelew y Madryn. A partir de la tarde noche del miércoles comienzan a llegar los deportistas del interior de la provincia y el jueves a la mañana comienzan los últimos entrenamientos en los diferentes estadios de competencia que nos han cedido los diferentes clubes e instituciones que han trabajado durante todo el año, por lo que estamos muy agradecidos y aprovecho la ocasión para mandarle un agradecimiento de parte de Chubut Deportes a todos ellos”, expresó.

“EL CLIMA VA A JUGAR UN PAPEL FUNDAMENTAL”

“El sábado será día de acreditaciones y el domingo empieza la competencia con las distintas disciplinas, que va a durar cinco días intensos. Sabemos que los chicos van a competir con temperaturas altas, que será otro escollo a superar, además, de los rivales de nivel que tiene tanto la Patagonia Argentina, como las regiones chilenas. Insisto, lo climatológico va a jugar un papel fundamental, ya hay horarios establecidos donde no se va a poder jugar”, afirmó.

“Analizando la situación creemos que el que más ventaja tiene con el cambio de sede y fecha de realización es La Pampa. Porque esta es una fecha donde nunca se hace la Araucanía y la edad de los competidores de los juegos hace que muchos tengan su fiesta de egresados, por ende, el local se favorece en ese sentido porque los tiene a todos ahí, en cambio el resto tiene que llevar a sus competidores toda la semana a esa provincia y de hecho hay casos donde los deportistas se han bajado de las distintas selecciones para darle prioridad a la fiesta de egresados. Esto es igual para las otras provincias que viajan e incluso para las regiones chilenas. Al margen de esto, hay que agradecerle a La Pampa, que ante el riesgo de que no se hagan los juegos, tomó la posta y se hizo cargo de todo”, sostuvo.

LA VARA ALTA

“Nosotros siempre hablamos de la regularidad que es muy importante porque es una sumatoria de puntos todo. Si mantenés esa regularidad, llegas al último día de competencia con posibilidades, como nos sucedió el año pasado, que estuvimos muy cerca de lograr el título. Dejamos la vara muy alta y la idea siempre es estar haciendo podio, que es lo más importante y se trabaja siempre para eso. Y en ese sentido hemos tenido todo el año diferentes concentraciones y creemos que tenemos los cuerpos técnicos y los deportistas que nos van a llevar a ese lugar del podio”.