Fue 4-0 de visitante a Próspero Palazzo. De ese modo, el “Azzurro” volvió al segundo lugar de la Zona “B” del torneo Zonal “A”. USMA venció 2-1 a Ameghino.

La CAI goleó en el cierre de la 9ª fecha

La Comisión de Actividades Infantiles goleó este miércoles 4-0 a Próspero Palazzo en el partido que cerró la novena fecha del torneo Zonal “A” del fútbol de Comodoro Rivadavia.

El encuentro, que se jugó en el “Nido”, correspondió a la Zona “B”, y con ese resultado, la CAI vuelve a estar en la posición de escolta.

La CAI ganaba al término de la primera etapa 3-0 con goles de Byron Ortiz (10’), Joaquín Abarzúa (12’) y Santiago Vidal (14’), tres conquistas en menos de cinco minutos.

En el segundo tiempo, el conjunto “azzurro” aumentó y otra vez por intermedio de Ortiz (35’), quien de esa manera, anotaba su doblete en la noche comodorense. El marcador final en el “Nido” fue 4-0 a favor del conjunto visitante.

Con ese resultado, la CAI regresó al segundo puesto de la Zona “B”, mientras que el “Aguilucho” ahora se ubica en el quinto puesto.

Por su parte, en el partido que adelantó la 10ª fecha, Unión San Martín Azcuénaga, con goles de Nicolás Mercado y Franco Antignir, derrotó 2-1 a Florentino Ameghino, equipo que finalizó su participación en la categoría “A”. El partido se jugó en el estadio “Armando Avila”, donde el CAFA ofició de local.