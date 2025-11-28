Se enfrentan este sábado desde las 18 en el Parque. El domingo se destacan Laprida-Jorge Newbery y Petroquímica-Deportivo Sarmiento.

Saavedra recibe a Tiro Federal en la apertura de la 9ª fecha del Zonal "A"

General Saavedra recibirá este sábado a Tiro Federal en el adelanto de la 9ª fecha del torneo Zonal “A”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El partido, que corresponde a la Zona “A”, se jugará en el Parque, bajo el arbitraje de Maximiliano Selg, quien estará asistido por Brian Jerosimich y Carlos Flores.

La jornada continuará el domingo con Laprida-Jorge Newbery y Petroquímica-Deportivo Sarmiento.

Por su parte, en la Zona “B” jugarán Unión San Martín Azcuénaga-Huracán -partido que irá a las 14-, mientras que desde las 16, Argentinos Diadema recibirá a Florentino Ameghino.

Cabe destacar y como viene sucediendo en cada jornada, los partidos se jugarán sin público visitante.

Programa de la 9ª fecha

SABADO 29 (18:00 Primera – 16:00 Reserva)

Zona “A”

General Saavedra vs Tiro Federal

Arbitro: Maximiliano Selg,

Asistentes: Brian Jerosimich y Carlos Flores.

Cancha: General Saavedra.

DOMINGO 30 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)

Laprida vs Jorge Newbery

Arbitro: Diego Bayón.

Asistentes: Maximiliano Selg y Sergio Corbalán.

Cancha: Laprida.

Petroquímica vs Sarmiento

Arbitro: Lucas Bres.

Asistentes: Blas Subelza y Cristian Ontivero.

Cancha: Petroquímica

El partido de Reserva fue postergado.

Zona "B"

DOMINGO 30 (14:00 Primera - 11:00 Reserva)

Unión San Martín Azcuénaga vs Huracán

Árbitro: Gabriel Jarpa

Asistentes: Diego Schooff y Sergio Navarrete.

Cancha: USMA.

DOMINGO 30 (16:00 Primera -13:30 Reserva)

Argentinos Diadema vs Florentino Ameghino

Arbitro: Carlos Quintana.

Asistentes: Marcelo Ugarte y Luis Fimiani.

Cancha: Argentinos Diadema.

MIERCOLES 3 (A confirmar)

Próspero Palazzo vs Comisión de Actividades Infantiles

Cancha: Próspero Palazzo.