Saavedra recibe a Tiro Federal en la apertura de la 9ª fecha del Zonal "A"

General Saavedra recibirá este sábado a Tiro Federal en el adelanto de la 9ª fecha del torneo Zonal “A”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.
El partido, que corresponde a la Zona “A”, se jugará en el Parque, bajo el arbitraje de Maximiliano Selg, quien estará asistido por Brian Jerosimich y Carlos Flores.
La jornada continuará el domingo con Laprida-Jorge Newbery y Petroquímica-Deportivo Sarmiento.
Por su parte, en la Zona “B” jugarán Unión San Martín Azcuénaga-Huracán -partido que irá a las 14-, mientras que desde las 16, Argentinos Diadema recibirá a Florentino Ameghino.
Cabe destacar y como viene sucediendo en cada jornada, los partidos se jugarán sin público visitante.
…………………..
Programa de la 9ª fecha
SABADO 29 (18:00 Primera – 16:00 Reserva)
Zona “A”
General Saavedra vs Tiro Federal
Arbitro: Maximiliano Selg,
Asistentes: Brian Jerosimich y Carlos Flores.
Cancha: General Saavedra.
DOMINGO 30 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)
Laprida vs Jorge Newbery
Arbitro: Diego Bayón.
Asistentes: Maximiliano Selg y Sergio Corbalán.
Cancha: Laprida.
Petroquímica vs Sarmiento
Arbitro: Lucas Bres.
Asistentes: Blas Subelza y Cristian Ontivero.
Cancha: Petroquímica
El partido de Reserva fue postergado.
Zona "B"
DOMINGO 30 (14:00 Primera - 11:00 Reserva)
Unión San Martín Azcuénaga vs Huracán
Árbitro: Gabriel Jarpa
Asistentes: Diego Schooff y Sergio Navarrete.
Cancha: USMA.
DOMINGO 30 (16:00 Primera -13:30 Reserva)
Argentinos Diadema vs Florentino Ameghino
Arbitro: Carlos Quintana.
Asistentes: Marcelo Ugarte y Luis Fimiani.
Cancha: Argentinos Diadema.
MIERCOLES 3 (A confirmar)
Próspero Palazzo vs Comisión de Actividades Infantiles
Cancha: Próspero Palazzo.