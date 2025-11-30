El “Lobo” igualó 2-2 con Laprida a falta de una fecha para el final de la etapa inicial del Zonal “A” y resignó la punta porque el “Verdolaga” venció 3-1 a Sarmiento. Huracán empató 0-0 con USMA y ganó Diadema.

Jorge Newbery empató y ahora es Petroquímica el líder de la Zona A

Jorge Newbery resignó la punta de la Zona “A” al igualar de visitante 2-2 ante Laprida en la continuidad de la 9ª fecha -penúltima- de la etapa inicial del torneo Zonal A del fútbol de Comodoro Rivadavia.

El partido, que se jugó en el estadio Domingo Perea, tuvo el arbitraje de Diego Bayón. Javier Astete y Kevin Olmos, marcaron los goles para el “Canario”, mientras que Gabriel Toledo y Franco Domínguez, anotaron para el “Lobo”. El local terminó con diez por expulsión de Kimey Marchessi, por doble amonestación.

El que aprovechó esa situación fue Petroquímica, que le ganó como local 3-1 al Deportivo Sarmiento y con esa victoria pasó a ser el nuevo puntero a falta de una fecha para el término de la etapa inicial y sueña con ser el otro finalista.

El conjunto de Kilómetro 8 se quedó con la victoria por los goles de Aaron Cruzado, Marcelo Areco y Ezequiel Aybar, este último desde el punto del penal. Kevin Blackie había abierto el marcador para el conjunto lacustre.

Por su parte, Huracán, que ya estaba clasificado para jugar la final del campeonato, empató sin goles con Unión San Martín Azcuénaga.

Mientras que en Kilómetro 27, Argentinos Diadema le ganó por 1-0 a Florentino Ameghino con gol de Laureano Barría, futbolista de la Séptima división quien de esa manera marcó su primer gol en Primera.

La fecha se había iniciado el sábado con la goleada de General Saavedra por 5-0 ante Tiro Federal, con un ‘hat trick’ de Oscar Marchant, y goles de Juan Galván y Santino Barrientos.

Y se completará el miércoles -en horario y terna arbitral a confirmar- con el partido entre Próspero Palazzo y Comisión de Actividades Infantiles a jugarse en el “Nido” de Kilómetro 9.

En la última fecha, Petroquímica visitará a Tiro Federal, que hace varias fechas perdió la categoría, mientras que Newbery recibirá a Saavedra.

…………………..

Panorama de la 9ª fecha

SABADO 29

Zona “A”

General Saavedra 5 / Tiro Federal 0.

DOMINGO 30

- Laprida 2 / Jorge Newbery 2.

- Petroquímica 3 / Deportivo Sarmiento 1.

Zona "B"

DOMINGO 30

- USMA 0 / Huracán 0.

- Argentinos Diadema 1 / Florentino Ameghino 0.

MIERCOLES 3 (A confirmar)

Próspero Palazzo vs Comisión de Actividades Infantiles

Cancha: Próspero Palazzo.

Próxima fecha (10ª y última)

Zona “A”

- Tiro Federal vs Petroquímica.

- Deportivo Sarmiento vs Laprida.

- Jorge Newbery vs General Saavedra.

Zona “B”

- Florentino Ameghino vs USMA.

- Huracán vs Próspero Palazzo.

- CAI vs Argentinos Diadema.