Jorge Newbery visita a Laprida y Petroquímica recibe a Sarmiento

Será este domingo desde las 16 por la continuidad de la 9ª fecha del torneo Zonal “A” del fútbol de Comodoro Rivadavia.

El líder Jorge Newbery visitará este domingo a Laprida en la continuidad de la 9ª fecha -penúltima- de la etapa inicial del torneo Zonal “A”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El partido, que se jugará en el estadio Domingo Perea y corresponde al Grupo “A”, dará comienzo a las 16 y será controlado por Diego Bayón, quien estará secundado por Maximiliano Selg y Sergio Corbalán.

El “Lobo”, que espera por su rival en la tercera fase del Torneo Regional Amateur, viene de vencer 3-2 a Petroquímica y con ese resultado, saltó a la punta del campeonato, a falta de dos fechas para el final de la fase inicial.

En el otro partido que se destaca, el escolta “Petro” recibirá a Deportivo Sarmiento, que se encuentra tercero y ya sin chances de clasificarse para la final.

El emcuentro, que se jugará en terreno del club “Verdolaga”, tendrá el arbitraje de Lucas Bres, quien será secundado por Blas Subelza y Cristian Ontivero.

Por la Zona “B”, mientras tanto, Huracán, que espera por su rival en la final, visitará a Unión San Martín Azcuénaga. El árbitro del encuentro será Gabriel Jarpa, mientras que Diego Schooff y Sergio Navarrete serán los jueces asistentes.

La novena fecha tendrá además el duelo en Kilómetro 27, entre el local Argentinos Diadema y Florentino Ameghino y quedará pendiente el partido Próspero Palazzo-Comisión de Actividades Infantiles.

La jornada se inició este sábado con la goleada de General Saavedra ante Tiro Federal por 5-0 con tres tantos de Oscar Marchant, uno de Juan Galván y otro de Santino Barrientos.

…………………..

Panorama de la 9ª fecha

SABADO 29

Zona “A”

General Saavedra 5 / Tiro Federal 0.

DOMINGO 30 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)

Laprida vs Jorge Newbery

Arbitro: Diego Bayón.

Asistentes: Maximiliano Selg y Sergio Corbalán.

Cancha: Laprida.

Petroquímica vs Sarmiento

Arbitro: Lucas Bres.

Asistentes: Blas Subelza y Cristian Ontivero.

Cancha: Petroquímica

El partido de Reserva fue postergado.

Zona "B"

DOMINGO 30 (14:00 Primera - 11:00 Reserva)

Unión San Martín Azcuénaga vs Huracán

Árbitro: Gabriel Jarpa

Asistentes: Diego Schooff y Sergio Navarrete.

Cancha: USMA.

DOMINGO 30 (16:00 Primera -13:30 Reserva)

Argentinos Diadema vs Florentino Ameghino

Arbitro: Carlos Quintana.

Asistentes: Marcelo Ugarte y Luis Fimiani.

Cancha: Argentinos Diadema.

MIERCOLES 3 (A confirmar)

Próspero Palazzo vs Comisión de Actividades Infantiles

Cancha: Próspero Palazzo.

……………..