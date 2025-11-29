Jorge Newbery visita a Laprida y Petroquímica recibe a Sarmiento

El líder Jorge Newbery visitará este domingo a Laprida en la continuidad de la 9ª fecha -penúltima- de la etapa inicial del torneo Zonal “A”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.
El partido, que se jugará en el estadio Domingo Perea y corresponde al Grupo “A”, dará comienzo a las 16 y será controlado por Diego Bayón, quien estará secundado por Maximiliano Selg y Sergio Corbalán.
El “Lobo”, que espera por su rival en la tercera fase del Torneo Regional Amateur, viene de vencer 3-2 a Petroquímica y con ese resultado, saltó a la punta del campeonato, a falta de dos fechas para el final de la fase inicial.
En el otro partido que se destaca, el escolta “Petro” recibirá a Deportivo Sarmiento, que se encuentra tercero y ya sin chances de clasificarse para la final.
El emcuentro, que se jugará en terreno del club “Verdolaga”, tendrá el arbitraje de Lucas Bres, quien será secundado por Blas Subelza y Cristian Ontivero.
Por la Zona “B”, mientras tanto, Huracán, que espera por su rival en la final, visitará a Unión San Martín Azcuénaga. El árbitro del encuentro será Gabriel Jarpa, mientras que Diego Schooff y Sergio Navarrete serán los jueces asistentes.
La novena fecha tendrá además el duelo en Kilómetro 27, entre el local Argentinos Diadema y Florentino Ameghino y quedará pendiente el partido Próspero Palazzo-Comisión de Actividades Infantiles.
La jornada se inició este sábado con la goleada de General Saavedra ante Tiro Federal por 5-0 con tres tantos de Oscar Marchant, uno de Juan Galván y otro de Santino Barrientos.
…………………..
Panorama de la 9ª fecha
SABADO 29
Zona “A”
General Saavedra 5 / Tiro Federal 0.
DOMINGO 30 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)
Laprida vs Jorge Newbery
Arbitro: Diego Bayón.
Asistentes: Maximiliano Selg y Sergio Corbalán.
Cancha: Laprida.
Petroquímica vs Sarmiento
Arbitro: Lucas Bres.
Asistentes: Blas Subelza y Cristian Ontivero.
Cancha: Petroquímica
El partido de Reserva fue postergado.
Zona "B"
DOMINGO 30 (14:00 Primera - 11:00 Reserva)
Unión San Martín Azcuénaga vs Huracán
Árbitro: Gabriel Jarpa
Asistentes: Diego Schooff y Sergio Navarrete.
Cancha: USMA.
DOMINGO 30 (16:00 Primera -13:30 Reserva)
Argentinos Diadema vs Florentino Ameghino
Arbitro: Carlos Quintana.
Asistentes: Marcelo Ugarte y Luis Fimiani.
Cancha: Argentinos Diadema.
MIERCOLES 3 (A confirmar)
Próspero Palazzo vs Comisión de Actividades Infantiles
Cancha: Próspero Palazzo.
……………..