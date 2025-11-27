Le ganó 3-2 y a falta de dos fechas para el cierre de la etapa inicial del Zonal “A”, pasó a ser el nuevo líder en su grupo. En el otro partido, la CAI goleó 4-1 a USMA.

Newbery le quitó el invicto y la punta a Petroquímica

Jorge Newbery venció de local 3-2 a Petroquímica y con ese resultado, no solo le quitó el invicto al “Verdolaga” sino que también la punta de la Zona “A”, a falta de dos fechas para el final de la etapa inicial.

El partido, que se jugó en La Madriguera, tuvo el arbitraje de Luis Fimiani.

El “Lobo” -quien junto a Huracán son los únicos invictos que quedan-, se quedó con los tres puntos por el hat-trick que marco el goleador Franco Domínguez. El “Flaco” anotó dos tantos en la primera etapa, y el tercero en el segundo tiempo.

Los goles del elenco de Kilómetro 8 los marcaron Ezequiel Aybar, quien fue autor del primer descuento para la visita, mientras que Jorge Lasso -de tiro penal-, convirtió el segundo tanto para el cuadro de la zona norte de la ciudad.

De esa manera, Newbery pasó a liderar la Zona “A” con 20 puntos, dejando a Petroquímica con 19, aunque el “Verdolaga” todavía tiene firmes chances de clasificarse para la final, lo mismo que el “Lobo” y en donde espera Huracán, quien fue el primer clasificado del Grupo “B”.

Por su parte, Comisión de Actividades Infantiles goleó 4-1 a Unión San Martín Azcuénaga y de ese modo volvió al segundo puesto.

El partido, que se jugó en el estadio “Armando Avila” de Kilómetro 5, tuvo el arbitraje de Blas Subelza.

Los tantos del elenco “Azzurro” los marcaron Lucas Palma, en dos ocasiones, Jhonatan Angulo y Matías Salas. El gol del equipo “patricio” lo había hecho Jonathan Molina, tanto con que había comenzado ganando el dueño de casa.

Panorama de la 8ª fecha

DOMINGO 23

Zona “A”

- Tiro Federal 1 / Deportivo Sarmiento 3.

- General Saavedra 3 / Laprida 3.

Zona “B”

- Florentino Ameghino 1 / Huracán 6.

- Argentinos Diadema 0 / Próspero Palazzo 0.

MIERCOLES 26

Zona “A”

Jorge Newbery 3 / Petroquímica 2.

Zona “B”

- USMA 1 / CAI 4.

Próxima fecha (9ª)

Zona “A”

- General Saavedra vs Tiro Federal.

- Laprida vs Jorge Newbery.

- Petroquímica vs Deportivo Sarmiento.

Zona “B”

- Argentinos Diadema vs Florentino Ameghino.

- Próspero Palazzo vs CAI.

- USMA vs Huracán.