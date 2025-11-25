Será este miércoles a las 18:30 en La Madriguera. La CAI visitará a USMA en el otro partido que completará la novena fecha del torneo Zonal “A”.

Newbery y Petroquímica juegan por el liderazgo de la Zona "A"

Con dos partidos, este miércoles se completará el programa de la 8ª fecha del torneo Zonal “A” del fútbol de Comodoro Rivadavia, que tiene a Huracán como el primer finalista del campeonato.

En ese contexto, desde las 18:30, Jorge Newbery, escolta de la Zona “A” recibirá al líder Petroquímica en un partido donde el ganador, se adueñará de la cima.

El partido, que se jugará en La Madriguera, tendrá el arbitraje de Luis Fimiani, quien estará acompañado por Marcelo Ugarte y Gastón Verón.

El “Lobo” llega a este partido tras apropiarse del primer lugar de la Zona 11 de la Región Patagonia del Torneo Regional Amateur, lo que le permitió clasificarse de manera directa a la tercera fase.

En ese contexto, seguramente el DT Hugo Barrientos, disponga de lo mejor que tiene para este importante compromiso, que de ganarlo, lo dejará en la punta de la Zona “A.

Por su parte, Comisión de Actividades Infantiles, que también logró clasificarse en el Regional, pero para la segunda fase, visitará a Unión San Martín Azcuénaga.

El árbitro del partido será Blas Subelza, mientras que Carlos Quintana y Yamila Ramos oficiarán como los jueces de línea.

En este Grupo “B”, ya se sabe que Huracán es el clasificado para la final, por lo que seguramente la CAI, y teniendo en cuenta que se le viene otro partido importante por el Regional -ante Independiente de Puerto San Julián-, presentará un equipo diferente.

Esta fecha arrancó el último domingo con cuatro partidos. Huracán goleó 6-1 a Florentino Ameghino con cuatro tantos de Rodrigo Ledesma, uno de Pablo Zalazar y otro de Dalmiro Lukievicz. El gol del CAFA lo marcó Mathías Quintero. Mientras que en el otro partido del grupo, Argentinos Diadema y Próspero Palazzo empataron sin abrir el marcador.

Por su parte, en la Zona “A”, Deportivo Sarmiento, con goles de Renzo Baiz, Darío Lefipan y Benjamín Prieto, derrotó 3-1 a Tiro Federal, que descontó a través de Alan Calfú.

Mientras que en el otro partido del grupo, General Saavedra y Laprida empataron 3-3. Para el “Parque” marcaron Brian Vega -en dos ocasiones- y Oscar Marchant, mientras que para el “Canario” anotaron Marcelo Rosales -dos veces- y Santiago Díaz, este último goleador del torneo con ocho conquistas.

Panorama de la 8ª fecha

DOMINGO 23

Zona “A”

- Tiro Federal 1 / Deportivo Sarmiento 3.

- General Saavedra 3 / Laprida 3.

Zona “B”

- Florentino Ameghino 1 / Huracán 6.

- Argentinos Diadema 0 / Próspero Palazzo 0.

MIERCOLES 26 (18:30 Primera – 16:00 Reserva)

Zona “A”

Jorge Newbery vs Petroquímica

Arbitro: Luis Fimiani.

Asistentes: Marcelo Ugarte y Gastón Verón.

Cancha: Jorge Newbery.

MIERCOLES 26 (18:30 Primera – 16:30 Reserva)

Zona “B”

- Unión San Martín Azcuénaga vs Comisión de Actividades Infantiles.

Arbitro: Blas Subelza.

Asistentes: Carlos Quintana y Yamila Ramos.

Cancha: USMA.