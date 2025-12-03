Se enfrentan este miércoles en el “Nido” por el partido que completará la 9ª jornada del torneo Zonal “A”. También jugarán Florentino Ameghino-USMA.

Próspero Palazzo recibe a la CAI en el cierre de la 9ª fecha

La Comisión de Actividades Infantiles visitará este miércoles a Próspero Palazzo en el partido que cerrará la novena fecha del torneo Zonal “A” del fútbol de Comodoro Rivadavia.

El encuentro, que se jugará en el “Nido” de Kilómetro 9, dará comienzo a las 19:30, donde dos horas antes, se disputará el encuentro de la categoría Reserva.

Ambos equipos quedaron fuera de carrera por lugar un lugar en la final del campeonato, objetivo que consiguió el invicto Huracán.

La CAI, que se encuentra disputando la segunda ronda del Torneo Regional Federal Amateur, buscará recuperar el segundo puesto, lugar en el que se encuentra Argentinos Diadema.

Por su parte, Palazzo se ubica cuarto, e intentará hacerse fuerte en su cancha para darle una alegría a su gente.

Mientras tanto, en el estadio Armando Avila, Florentino Ameghino -que hará de local- se las verá con Unión San Martín Azcuénaga, por la última fecha. El partido dará comienzo a las 18:30, donde dos horas antes se jugará el partido de Reserva.

Para el CAFA será el último partido que disputará en la “A” ya que en la próxima temporada militará en la “B”, lo mismo que Tiro Federal, el otro equipo descendido.