En los natatorios del barrio Pueyrredón, el Club Huergo, y el Centro de Encuentro de Km. 8, la natación municipal despidió una temporada más que exitosa.

La natación municipal vivió una verdadera fiesta y tuvo su cierre

Diferentes disciplinas de actividades sistemáticas municipales y programas de Comodoro Deportes vienen teniendo sus cierres de temporada 2025, en diversos establecimientos de la ciudad.

Días atrás, todo el Equipo Municipal de natación con diversas propuestas recreativas y muestras de los aprendido durante el año despidieron la temporada en los natatorios del barrio Pueyrredón, el Club Huergo, y el Centro de Encuentro de Km. 8.

Comodoro cuenta con tres piscinas destinadas a la integración barrial y social, con el objetivo principal de mejorar la salud y promover el encuentro de la familia. Los natatorios están ubicados en puntos estratégicos de la ciudad, lo cual lo torna accesible para las personas de los barrios de zona sur, centro y norte.

En los natatorios del Club Huergo, Pueyrredón, y Centro de Encuentro de Km.8 con una gran participación de nadadores llevaron adelante el cierre del año.

Las jornadas reunieron a los nadadores de diversos niveles y edades, tanto: Escuelita (6,7,8, 9, 10 y 11 años), Nivel Inicial, Nivel 1, 2, 3, el equipo municipal, acuagym y adultos.

Además, en la pileta de kilómetro 3, se le sumo a la jornada final el equipo de natación con un día recreativo, de juegos, partidos de waterpolo, relevos finalizando con un compartir y entrega de plaquetas a los nadadores que se egresaban.

Tanto niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos disfrutaron de una experiencia inolvidable junto a sus profes, amigos y familiares.