José Poblete se coronó bicampeón del Gran Prix Internacional en Salta

La 20ª edición del evento fue organizada por World Strongman, con la participación de atletas de fuerza de diversos países de Latinoamérica.

José Poblete participó en el Grand Prix Internacional Strongman realizado en Animaná, Salta, coronándose campeón por segunda vez consecutiva. El atleta comodorense compitió ante atletas de Colombia y diversas localidades del país. Además, en otras categorías también fueron de la partida atletas de Portugal y Bolivia.

La popular competencia contó con traslados de 240 a 300kg en ejercicios como caminata de granjero, yugo, press con mancuernas gigantes, levantamiento de cilindro y la popular prueba de levantamiento de piedras de 110 a 150 kg.

Este Grand Prix se lleva a cabo hace 20 años en el norte del país en homenaje a Daniel Isa, antiguo atleta salteño, recorriendo partes de Salta como la capital y el valle Calchaquí.

La organización World Strongman apunta al crecimiento masivo del deporte en Sudamérica, por lo cual brindan todo el acompañamiento para que los atletas sean parte de este evento tan importante para el país.

“En lo personal muy feliz de volver a competir en este torneo, la organización nos brinda todo para sentirnos agasajados. El municipio local conducido por Rolando Guaimas acompaña como si fuéramos de la casa”, comentó José Poblete.

“Coronarme por segunda vez me abre puertas hacia nuevas fronteras donde el nivel es más alto, algo que me lleva a tener un compromiso de entrenamiento más estricto, que con mucho gusto voy a hacer”, expresó el atleta comodorense.

“Agradecimientos como siempre a mí familia, mi mujer e hijos y mis padres que a diario acompañan para que pueda seguir a un buen nivel competitivo. A los amigos que me dio el deporte y los propios que siempre están alentando. A la gente de Comodoro que sigue desde las redes y a la prensa en general que siempre están presentes para difundir el Strongman en Comodoro”, cerró.