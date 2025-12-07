La madre de Ernesto Nicolás Morales Díaz habló en el contexto de la marcha de repartidores. Quien lo atropelló ya está libre.

Está libre el que lo atropelló: "lo que le han hecho a mi hijo es un asesinato"

"Lo que le han hecho a mi hijo es un asesinato; me lo han arrastrado; está en estado muy crítico, en coma", expresó Laura, la mamá del joven repartidor de 20 años que fue atropellado por un hombre en estado de ebriedad a bordo de una Chevrolet Sonic. El hecho ocurrió el jueves a la noche en Rivadavia y Los Claveles.

En la tarde de este sábado, unos 50 motociclistas marcharon para pedir justicia y que se castigue más severamente a quienes conducen en estado de intoxicación.

El conductor del Chevrolet Sonic fue identificado como Mariano Antileo (46), que arrojó 1,43 de gramos de alcohol por litro de sangre en la alcoholemia que le practicaron y que debió ser resguardado por la Policía cuando vecinos y automovilistas ocasionales lo intentaban linchar al arrastrar por más de 300 metros al joven repartidor y no detenerse.

Antileo fue a la audiencia de control de detención y recuperó la libertad, por lo que los familiares de la víctima y sus compañeros de reparto piden "Justicia".

En la tarde de este sábado Laura, la madre de Ernesto, acompañó la manifestación de los delivery que recorrieron el Centro de la ciudad y realizaron aceleradas y bocinazos de fuerzas a su compañero frente al Hospital Regional en donde el joven se encuentra luchando por su vida.

“Lo que le han hecho a mi hijo es un asesinato, me lo han arrastrado, está en estado muy crítico, está en coma", le dijo Laura a Crónica.

Ernesto evoluciona, dijeron los médicos, pero está sedado ya que tiene su cerebro inflamado. Sufrió fracturas en el brazo y en la muñeca, mientras en el muslo tiene una herida profunda por el desprendimiento del músculo ante el arrastre. "Tiene la cara destruida", graficó su madre que también marchó en pedido de Justicia.

"Fui a la comisaría del Abásolo y no me quisieron tomar denuncia porque quería denunciarlo por quererse escapar… si no fuera por los vecinos", expresó Laura.

"Que le quiten la licencia, que no maneje más de por vida, quiero Justicia. Mi hijo salía de su trabajo; es un pibe bueno que quería seguir estudiando; hacía changas también de albañil", contó Laura.

En este contexto, al joven le robaron el teléfono en el momento del accidente. El celular estaba en el manubrio de la moto, por lo que la pareja de Ernesto pide que le devuelvan el aparato porque allí hay información importante para el delivery y su familia.

"El tipo se tiene que hacer cargo de la recuperación", reclamo Laura, ante las secuelas que le pueden llegar a quedar al repartidor ante la maniobra desaprensiva del conductor de la Sonic.