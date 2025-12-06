Una parte del techo del edificio 17, sector 2, cedió y bloqueó los accesos a varios departamentos. Los vecinos aseguran que no hubo heridos, pero denuncian años sin mantenimiento y responsabilizan al IPV.

Se cae un techo de un edificio de las 1008 y no hay soluciones

Ruth Lillo, vecina del barrio 30 de Octubre, denunció el derrumbe de una estructura del techo en el edificio 17, sector 2, lo que dejó bloqueadas varias entradas y generó alarma entre las familias afectadas.

“Se nos cayó el techo del edificio. Somos cuatro los vecinos que estamos con las puertas completamente tapadas”, relató en diálogo con Radiocracia. Según explicó, una vecina permanece dentro de su departamento porque no quiere dejarlo hasta que se despeje el acceso.

Lillo aseguró que necesitan la presencia urgente de personal para evaluar la situación y determinar los riesgos. “No sabemos si esto fue por el temporal o por el peso del excremento de palomas porque todo está lleno: estructuras, fierros, todo cubierto. Es increíble lo que nos pasó”, expresó.

Afortunadamente, no hubo heridos. “Gracias a Dios no nos pasó nada. Cuando el techo se cayó, hacía 20 minutos que habíamos bajado. Si no, hubiésemos quedado bajo los escombros”, afirmó.

La vecina sostuvo que el edificio arrastra un grave abandono estructural: “Vivo hace diez años acá y nunca se hizo mantenimiento. Siempre tuvimos problemas con las palomas”.

Según detalló, en el edificio residen doce familias distribuidas en tres pisos. Hasta este viernes a la tarde sólo se había presentado personal policial y de Defensa Civil, y los habitantes no podían ingresar a limpiar ni recuperar pertenencias debido a la cantidad de escombros y al fuerte olor producto del excremento acumulado.

“Con los vecinos de abajo juntamos palas y tachos para empezar a limpiar, pero estamos esperando que venga alguien de la Municipalidad”, añadió.

Finalmente, Lillo sostuvo que creen que la falta de mantenimiento fue determinante en el colapso: “Hay una cantidad enorme de excremento y hasta palomas muertas. Las estructuras están en muy mal estado. Necesitamos que vengan especialistas para cortar fierros, chapas y despejar los accesos. Estamos en alerta”.

Los vecinos esperan respuestas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y asistencia inmediata para garantizar la seguridad de las familias afectadas.