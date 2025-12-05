Clausuran cervecería céntrica por no estar habilitada para local bailable

El operativo lo llevó adelante la Secretaría de Control Urbano y Operativo del Municipio en un local comercial ubicado en 25 de Mayo al 900.

Al operativo hizo referencia el titular del área municipal, Miguel Gómez, quien explicó que el procedimiento se realizó en la madrugada de este viernes, tras la denuncia de contribuyentes.

“En la oportunidad, se detectó que un comercio, habilitado exclusivamente como bar, estaba funcionando como local bailable. Al arribar los inspectores, constataron que se estaba infringiendo la Ordenanza 1082/81”, precisó el funcionario.

“A raíz de esto, el comercio fue clausurado y los responsables deberán regularizar su situación cuando el expediente llegue al Juzgado de Faltas”, añadió el secretario, quien además destacó que “este tipo de operativos forman parte de los controles rutinarios que lleva adelante el equipo de trabajo, siguiendo los lineamientos establecidos por el intendente”.

Asimismo, informó sobre otra actuación realizada durante la madrugada, al detallar que “a la 1:45 se verificó que un bar comedor ubicado en calle Estados Unidos al 500 excedía el horario permitido. En este caso, al local de le efectuó el acta de infracción correspondiente”.

Finalmente, Gómez recordó que los vecinos pueden realizar denuncias o aportar información de manera permanente, “ya que tenemos la línea 297-4432565 habilitada las 24 horas, tanto para mensajes como para llamados”.