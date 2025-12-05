El conductor de un Chevrolet Sonic, que dio 1,43 g/l de alcohol en sangre, atropelló a un repartidor de 20 años que iba a retirar un pedido. El joven terminó debajo del auto y gravemente herido.

Manejaba borracho, chocó a un repartidor y lo arrastró debajo del auto más de dos cuadras

Un grave accidente de tránsito se registró en Comodoro Rivadavia en la noche del jueves. Un conductor, identificado como M.M.A. (46), embistió y arrastró a un joven repartidor de 20 años, quien sufrió lesiones graves.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 23:15 horas en la intersección de avenida Rivadavia y Claveles, frente a un local de comida rápida. Según fuentes policiales, el vehículo Chevrolet Sonic, conducido por M.M.A., impactó al motovehículo Corven Triax, operado por E.M.D. T

Tras el impacto, el conductor de la motocicleta fue arrastrado por dos cuadras y media, siendo hallado debajo de la rueda derecha del automóvil en Claveles Nro. 901, cerca de Sarmiento.

La víctima, quien realizaba repartos bajo la aplicación Pedidos Ya, presentaba múltiples lesiones graves en el maxilar, la mejilla derecha y las piernas, con sangrado evidente. Personal médico acudió al lugar y lo trasladaron al Hospital Regional, donde permanece internado con pronóstico de gravedad.

El conductor del Chevrolet, según Crónica, fue trasladado a la sede de la Comisaría Seccional Séptima. Esta acción se tomó luego de que vecinos, en repudio al hecho, lo agredieran físicamente y debido a la presunción de un estado de ebriedad. El test de alcoholemia realizado confirmó la presencia de 1.43 gramos de alcohol en sangre.

La funcionaria fiscal dispuso su detención por el delito de lesiones culposas agravadas, considerando la gravedad del incidente. Asimismo, se ordenó la realización de un examen toxicológico.