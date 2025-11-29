Se durmió manejando y chocó contra un auto estacionado

Un hombre de 27 años terminó en el hospital luego del siniestro con su Ford Fiesta.

Un conductor de 27 años perdió el control de su vehículo luego de quedarse dormido mientras conducía por Kilómetro 5, lo que provocó que colisionara contra un auto estacionado. El accidente ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada de este sábado.

El vehículo involucrado fue un Ford Fiesta, cuyo conductor se quedó dormido y chocó contra una Chevrolet Tracker estacionada en calle Margarita Abad al 400, sin ocupantes en su interior.

Personal de la Comisaría Mosconi actuó rápidamente, convocando una ambulancia para examinar al conductor. Se le observaron lesiones leves, como un corte en el labio y golpes en la zona inferior. Fue trasladado preventivamente al Hospital Regional, donde luego recibió el alta médica.

Según los datos oficiales, el conductor tenía toda la documentación en regla. La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) le realizó un test de alcoholemia con resultado negativo. La unidad no fue secuestrada, y los daños en ambos autos serán gestionados por las aseguradoras correspondientes.