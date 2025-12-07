En Km 5, un hombre fue apuñalado en el cuello por el dueño de casa, a quien habría ido a increpar por conflictos en el trabajo.

Fue a increpar a un compañero de trabajo y terminó apuñalado

Un grave episodio se registró este viernes por la noche en el barrio Presidente Ortiz, en Km 5, donde un hombre terminó con una herida punzocortante en el cuello tras presentarse en la vivienda de un compañero de trabajo con quien mantenía un conflicto previo.

Según pudo saber Crónica, la víctima habría llegado al domicilio en un Uber para hacer algún tipo de reclamo al agresor, con quien ya existía un mal vínculo desde hacía tiempo. En ese contexto, se produjo una discusión que terminó de manera violenta.

Fuentes policiales confirmaron que el ataque ocurrió dentro de la casa del sospechoso, quien también es mayor de edad.

El comisario mayor Lucas Cocha, jefe de la Unidad Regional, explicó que “el personal policial llega y encuentra a la víctima en el suelo. Se pide ambulancia de inmediato y se lo traslada al Hospital Alvear, donde permanece en estado reservado”.

Al arribar, los efectivos encontraron a la víctima tendida en el piso con un corte profundo en el cuello. Fue asistida por personal médico y derivada de urgencia al Hospital Alvear, donde continúa internada en terapia intensiva.

En paralelo, la Policía detuvo al presunto agresor.

“La persona que habría producido la lesión está detenida en la seccional. Es un masculino mayor de edad”, detalló Cocha.

Fuentes policiales indicaron que fue la madre del propio agresor quien avisó a la Policía tras escuchar o presenciar parte del conflicto. La mujer pidió asistencia urgente, lo que permitió una rápida intervención del personal de la Comisaría Mosconi.

“El ataque ocurrió dentro del domicilio donde residía el autor”, confirmó Cocha.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía, junto con la Brigada de Mosconi. Las circunstancias que derivaron en la agresión aún se investigan y se buscan testimonios que permitan reconstruir el episodio con precisión.

“La víctima no puede declarar por su estado de salud y al detenido no corresponde tomarle declaración indagatoria en sede policial”, aclaró Cocha.