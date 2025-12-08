Con el documental SEI, Rada Tilly lanza la temporada de verano

A las 19 en el Centro Cultural se realizará la presentación: más de 20 actividades cada fin de semana.

Durante los próximos cuatro meses, Rada Tilly se transformará en un gran escenario a cielo abierto. Fogata de inicio del verano, recitales, obras de teatro, carnaval, los patios gastronómicos, cine al aire libre, trekkings de la luna, torneos de fútbol, rugby, hockey, vóley y handball en la playa, street basquet, además de triatlones y carreras para todas las edades.

Se trata de una grilla que reúne tanto eventos históricos —algunos con más de dos décadas de trayectoria— como nuevas iniciativas. La temporada también incorpora a diversos sponsors, cuyo acompañamiento impulsa y dinamiza la economía local.

LA BALLENA DESCONOCIDA

El acto de lanzamiento de este lunes será además el marco para la presentación del documental SEI, la ballena desconocida, una realización de Jumara Films en colaboración con National Geographic Pristine Seas.

El film, de 30 minutos de duración, sigue la investigación liderada por los biólogos Mariano Coscarella y Marina Riera, con epicentro en el Área Natural Protegida Punta Marqués, donde un equipo de conservacionistas busca responder interrogantes fundamentales: ¿de dónde provienen estas ballenas? ¿Por qué eligen estas aguas?, ¿cómo utilizan el golfo? ¿Están realmente a salvo?

El documental revela por primera vez uno de los fenómenos naturales más impactantes del mar argentino: la llegada masiva de más de 2.500 ballenas Sei al Golfo San Jorge. La producción incluye imágenes únicas, entre ellas las primeras tomas submarinas registradas de la especie, y muestra cómo este descubrimiento está modificando la mirada de una región históricamente petrolera hacia un mar de extraordinaria biodiversidad.

Durante los últimos años, científicos argentinos detectaron este acontecimiento sin precedentes: miles de ballenas Sei —una especie en peligro crítico de extinción y escasamente estudiada— comenzaron a acercarse a las costas patagónicas, abriendo una ventana inédita para la ciencia y la conservación.

La obra está dirigida por Juan María Raggio y Mariano Fernández, con producción ejecutiva de Enric Sala y Scott Ressler. Al finalizar la proyección se realizará un conversatorio con la presencia de investigadores y el director Juan María Raggio.