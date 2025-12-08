Prorrogaron la detención de Jones Huala por otros 3 meses

El referente de los pueblos originarios seguirá tras las rejas en la U6 de Rawson, a 600 kilómetros de su familia.

El líder de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, seguirá detenido al menos noventa días más. Así se decidió tras una audiencia para determinar cómo continuaba la causa, donde la fiscalía solicitó un mayor tiempo de investigación, a lo que el juez accedió.

Por el lado de la defensa, llevada adelante por la Asociación Gremial de Abogados, se escucharon airadas protestas. “En esta audiencia se resolvía si se prorrogaba la prisión o si Facundo podía quedar libre o, en todo caso, si se morigeraba su situación”, indicaron desde la entidad letrada, aludiendo a que existía la posibilidad de que la condición de detención pasara a ser domiciliaria.

Al respecto, los abogados defensores expusieron que todo dependía “de si la fiscalía podía justificar que trabajó o se esforzó en algo, si aportó nueva prueba o si surgieron nuevos elementos para mantener la prisión”. Y, sobre ese punto, los letrados afirmaron: “La fiscalía fue un robot, solo leyó un texto donde repitieron cada cosa que ya dijeron en las dos audiencias anteriores”.

De tal forma, desde la Gremial consideraron que el tema “no se trata de una cuestión jurídica sino política”, y profundizaron: “Dijéramos lo que dijéramos, el juez iba a prorrogar la prisión”.

Así, los defensores de Jones Huala señalaron que “Facundo seguirá preso por noventa días más y después volverán a prorrogar su prisión las veces que lo consideren”.

“Está encerrado a más de ochocientos kilómetros de su familia, de su comunidad, de su gente, en la peor cárcel posible”, manifestaron los abogados del activista mapuche.

Cabe recordar que la detención de Jones Huala se generó a partir de una denuncia del Ministerio de Seguridad Nacional, tras expresiones vertidas por el líder de la RAM en una presentación de un texto poético de su autoría, en Bariloche, durante febrero.

Jones Huala permanece detenido desde junio, en Rawson. En su momento, su defensa procuró que fuera trasladado a Esquel, pero, si bien en un principio el pedido había sido aceptado, luego hubo marcha atrás en esa decisión a partir de que el Gobierno nacional apuntó a cuestiones de seguridad para que no fuera derivado.

Cabe indicar que, como el caso está encuadrado como complejo, vinculado a la asociación ilícita calificada, los períodos de prisión preventiva podrían seguir extendiéndose hasta junio de 2027.