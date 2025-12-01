Más operativos y multas contra choferes de Uber

Se hacen entre 60 y 80 actas por mes por transporte ilegal. Las multas a choferes que trabajan con aplicaciones sin autorización municipal rondan entre $1 millón y $1.5 millón, y pueden aumentar si hay otras faltas.

El municipio de Comodoro Rivadavia profundizó los controles contra el transporte ilegal, especialmente a conductores que trabajan mediante aplicaciones como Uber sin autorización municipal. Según explicó el titular del Juzgado de Faltas Nº1, Nicolás Caridi, en los últimos meses se registran entre 60 y 80 actas mensuales entre los tres juzgados por esta infracción.

La falta, catalogada como servicio de transporte no autorizado, es una de las más caras del Código de Faltas. Las multas van desde $1.000.000 hasta $1.500.000, cifra que puede aumentar si el conductor presenta otras irregularidades como falta de documentación, seguro o VTV. “Es un servicio que no está habilitado y que, además, puede poner en riesgo a los pasajeros y a la circulación misma”, remarcó Caridi.

A la par del avance sobre el transporte informal, el Juzgado también observa un incremento sostenido en las alcoholemias positivas, pese a que en Comodoro rige la ordenanza de alcoholemia cero. Solo en el último mes, el Juzgado Nº1 labró unas 40 actas, lo que proyecta más de 120 por mes entre los tres tribunales.

Las sanciones económicas varían según la graduación:

Hasta 0.5 g/l: desde $350.000.

Más de 0.5 g/l: desde $1.500.000, más 30 días de inhabilitación para conducir y la obligación de realizar la charla de Educación Vial.

La situación es más grave cuando se detecta reincidencia: las multas superan los $2 millones y la inhabilitación sube a 60 días.

Por último, Caridi enfatizó que las sanciones son disuasivas y “no se trata de recaudar, sino de evitar tragedias. Nadie que consuma alcohol puede estar al volante. Hay taxis, remises y transporte público”.