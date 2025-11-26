Operativos en Comodoro: 82 infracciones y 12 alcoholemias positivas

La Dirección General de Tránsito desplegó controles en múltiples puntos de la ciudad y detectó faltas por documentación y casos de conducción alcohólica. Cuatro vehículos fueron secuestrados. “Vamos a sostener una política firme de control”, advirtió el secretario Miguel Gómez.

Durante el fin de semana largo, el Municipio intensificó los controles viales en distintos sectores de Comodoro Rivadavia y labró un total de 82 actas de infracción, en operativos que se extendieron desde el jueves 20 hasta el lunes 24 de noviembre. El despliegue estuvo a cargo de la Dirección General de Tránsito, Educación Vial y el Centro de Control, bajo la órbita de la Secretaría de Control Urbano y Operativo.

Los procedimientos se realizaron en puntos clave del tránsito urbano: la calle Máximo Abásolo, el acceso norte del Centro, sectores de la avenida Rivadavia, avenida Ducós, avenida Polonia en San Cayetano, avenida Estados Unidos y el camino Roque González. Allí se detectaron 29 faltas por falta de documentación, 12 casos de alcoholemia positiva y se concretó el secuestró de cuatro vehículos, que fueron trasladados al Corralón Municipal.

El secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, destacó el compromiso del equipo municipal y remarcó la necesidad de sostener una presencia constante en las calles. “Los controles fueron intensivos y se realizaron en distintos horarios. Vamos a seguir trabajando para que no se vulnere la Ley de Tránsito, especialmente en fines de semana largos, cuando se repiten conductas imprudentes y el consumo de alcohol al volante”, señaló.

La Municipalidad anticipó que este esquema de controles continuará durante la temporada de mayor circulación vehicular, con el objetivo de reducir riesgos y fortalecer la seguridad vial en toda la ciudad.