Nueva reunión de gabinete: modernización estatal y paquete de leyes

El gobernador anunció ajustes estructurales, eliminación de cargos y nuevas políticas de eficiencia administrativa. Además, adelantó la presentación del desendeudamiento provincial y programas de prevención de incendios y turismo para el verano.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este miércoles una nueva reunión de gabinete en la Casa de Gobierno, donde repasó el avance de las políticas en marcha y delineó las prioridades para el cierre del año. En ese marco, confirmó el envío a la Legislatura de un paquete de proyectos que busca reconfigurar la estructura estatal y reforzar criterios de austeridad y administración de recursos.

Torres explicó que las iniciativas legislativas incluyen modificaciones en la organización ministerial y en distintos programas “para fortalecer áreas clave y garantizar infraestructura esencial”. Según adelantó, la presentación se hará junto a todos los intendentes en un encuentro donde también se detallará el proceso de desendeudamiento de la provincia y el actual escenario económico y financiero. Ese informe, dijo, será difundido “en los próximos días”.

El mandatario también anticipó que el Gobierno lanzará una batería de propuestas para la temporada estival. Entre ellas, un plan de prevención de incendios con presencia reforzada en la zona cordillerana y un esquema de actividades turísticas y deportivas destinadas tanto a visitantes como a residentes.

En relación con el funcionamiento interno del Estado, Torres confirmó que habrá “cambios en el gabinete antes de fin de año”, en el marco de una reestructuración que prevé la fusión de áreas y la eliminación de cargos que, según señaló, “se crearon como contención política” y hoy representan un gasto innecesario. El objetivo, afirmó, es avanzar hacia un Estado más ágil y digitalizado, capaz de reducir tiempos de gestión: “Queremos que cualquier trámite que hoy demora un mes pueda hacerse desde un celular, sin viajar a Rawson. Ese tiempo que recupera la gente vale oro”.

Durante la reunión participaron el intendente de Alto Río Senguer, Miguel Mongilardi, y representantes de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), además de ministros, secretarios y funcionarios provinciales de diversas áreas. El encuentro, realizado desde primera hora, permitió revisar líneas de acción y coordinar los próximos anuncios en un contexto de reordenamiento estatal y planificación de cara al verano.