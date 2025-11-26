Prevención del VIH con la II Noche de los Testeos

La Secretaría de Salud del municipio también lanzará una plataforma digital para la concientización, prevención y promoción de la salud sexual.

Este miércoles se confirmaron las acciones que se desarrollarán a partir del sábado 29 de noviembre en conmemoración al Día Mundial de la Respuesta al VIH/Sida. Entre ellas, se destaca la segunda edición de la Noche de los Testeos, a realizarse este sábado 29 de noviembre en el exterior del Centro Cultural con los tráileres municipal, del laboratorio Diagnos y del Ejército Argentino. El horario será de 20:30 a 2:00 AM, e incluirá testeos gratuitos de VIH/Sífilis y asesoría.

El lunes 1 de diciembre, en tanto, desde las 8:00 hasta las 12:00 en el Centro de Información Pública, se desarrollará la jornada “Transformaciones políticas en las estrategias locales de VIH-ITS, un desafío y compromiso permanente con nuestra comunidad”, donde se espera contar con la presencia del reconocido coordinador técnico de la Red por las Naciones Unidas, Sergio Maulen; Clarisa Brezzo, asesora en Información Estratégica para ONUSIDA Cono Sur; y referentes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

MULTIPLES ACTIVIDADES

Al respecto, el secretario de Salud, Jorge Espíndola, expresó que “este año tendremos múltiples actividades como parte de las estrategias que venimos implementando en Comodoro para optimizar la detección temprana del VIH y de otras ITS” y subrayó que “somos la primera ciudad de la Patagonia en adherir a esta iniciativa internacional, poniendo el foco en la prevención combinada como estrategia integral que articula testeo, información, acceso a tratamientos y la garantía de derechos”.

En ese marco, el funcionario reconoció que “ya pasó poco más de un año de la rúbrica del convenio de adhesión a la Declaración de París del programa de ONUSIDA y saber que tendremos la presencia de referentes de distintos organismos internacionales en nuestra ciudad para la fecha, habla del interés por acompañar y fortalecer el proceso que venimos construyendo desde el territorio, con equipos comprometidos y una clara decisión política de esta gestión de políticas públicas de prevención combinada”.

INNOVACION DIGITAL Y ACCESO A LA INFORMACION

Por otra parte, Espíndola hizo alusión al lanzamiento de la plataforma digital con información sobre salud sexual anticipando que “tenemos muchas expectativas porque vamos a dar a conocer una herramienta que se viene trabajando de manera interinstitucional con distintas áreas del Municipio”.

“El proyecto surge a partir del reconocimiento del PNUD a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, que nos convocó como el primer municipio del país para avanzar en el desarrollo de una solución digital aplicada a la salud. Desde el mes de febrero, distintos equipos municipales vienen participando de capacitaciones tanto virtuales como presenciales, orientadas a la creación de esta herramienta que permitirá a los vecinos y vecinas acceder de manera rápida, clara y segura a información sobre VIH y otras infecciones de transmisión sexual”.

Cabe resaltar que para el desarrollo de las actividades se contará con la participación de distintas instituciones del sector público, privado y académico, como parte del trabajo conjunto que impulsa la conformación del Distrito Salud en Comodoro Rivadavia. Entre ellas se encuentran la Agencia Comodoro Conocimiento, PNUD, ONUSIDA, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, el Ejército Argentino, y diversas instituciones y organizaciones como Biosalud, Biomedicina Roca, Del Sur Laboratorio, Pharmacorp, Generis, LACBA Laboratorio y Consultorios, Diagnos, ICW Argentina, Fundación Convivir, Concejo Deliberante, Alfa Laboratorio, Aguamarina, RAJAP y Baliarda, entre otras.