Las prepagas vuelven a aumentar: cuánto subirán las cuotas en diciembre

Las principales empresas de medicina prepaga del país ya confirmaron los aumentos que aplicarán en diciembre. Las subas estarán en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, último dato publicado por el INDEC, que fue del 2,3%.

Según informó Noticias Argentinas, las compañías de salud privada trasladarán ese porcentaje a los valores de sus planes. En la mayoría de los casos, el incremento se ubicará entre el 2,1% y el 2,5%, según la región y el prestador.

Los incrementos ya fueron cargados en la página oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que exige a las prepagas informar los ajustes con al menos cinco días de anticipación respecto al mes siguiente.

Cuánto aumentará cada prepaga en diciembre

De acuerdo con los aumentos informados, los valores serán los siguientes:

Galeno: 2,3%

Swiss Medical: 2,3%

OSDE (nivel nacional): 2,1%

OSDE (Patagonia): 2,5%

Prevención Salud: 2,3%

Avalian: 2,3%

Hospital Alemán: 2,3%

Sociedad Italiana: 2,3%

Sancor (AMBA): 2,3%

Accord Salud: 2,4% (por encima del IPC)

Un rubro que sigue por encima de la inflación

Aunque se registra una desaceleración respecto de meses anteriores —donde las subas llegaron a duplicar los valores—, los incrementos del sector siguen siendo superiores al promedio general de inflación. En lo que va del año, el rubro salud acumula un aumento del 22,7% y un 28,9% interanual a nivel nacional, según datos del INDEC.

La tendencia confirma que la medicina privada continúa presionando sobre el bolsillo de las familias, que mes a mes enfrentan nuevos ajustes en un contexto económico aún inestable.