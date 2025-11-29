Desarticulan fiesta clandestina con menores y venta de alcohol

Todo transcurría en un inmueble donde funciona una biblioteca, ubicado en 10 de Noviembre y Polonia. Actuó personal municipal junto a la Policía.

La intervención se concretó alrededor de las 4:45 de la madrugada de este sábado, cuando personal de la Subsecretaría de Fiscalización que depende de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, junto a la Policía de la Provincia, se hicieron presentes en 10 de Noviembre y Polonia, en un edificio donde funciona una biblioteca.

El procedimiento se activó luego de que la fuerza policial detectara el desarrollo de una fiesta clandestina en el lugar. En ese marco, el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, detalló que “se logró detectar una gran cantidad de bebidas alcohólicas que se estaban consumiendo”.

Asimismo, enfatizó que “la fiesta era clandestina; no estaba habilitada; se detectó la presencia de menores y se constató el consumo de bebidas alcohólicas. Ante esta situación, se procedió a la clausura y se labró la infracción al responsable, que fue identificado en el lugar”.

Asimismo, el funcionario señaló que dicho operativo se suma a un esquema de controles nocturnos reforzados en diversos puntos de la ciudad, “especialmente en locales de esparcimiento nocturno”.