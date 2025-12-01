Otra fiesta clandestina en local no habilitado

El operativo se concretó en la madrugada del domingo en zona sur. Música a todo volumen, una barra con venta de bebidas alcohólicas y la presencia de más de 100 personas.

En continuidad con los operativos preventivos que lleva adelante los fines de semana, la Secretaría de Control Urbano y Operativo del Municipio, a cargo de Miguel Gómez, este domingo a la madrugada detectó una fiesta clandestina que se desarrollaba en un salón ubicado en un domicilio de la calle Código 765.

Cabe resaltar que ya en la madrugada del sábado los inspectores municipales clausuraron un evento no habilitado en un edificio donde funciona una biblioteca, en el barrio San Cayetano. Allí se comprobó la venta de bebidas alcohólicas sin permiso y la presencia de menores.

En este nuevo caso, la intervención se realizó por denuncias anónimas que aseguraban que en el mencionado salón se llevaba a cabo una fiesta clandestina. A las 4:40 horas, los empleados municipales, con la colaboración de la Policía del Chubut, se presentaron en dicho espacio, que no contaba con la habilitación correspondiente.

Los inspectores del área de Habilitaciones Comerciales confirmaron que había más de 100 personas, música alta y contaba con una barra para la venta de bebidas alcohólicas, además de carecer de salidas de emergencia y matafuegos. Ante la situación y la falta de seguridad, se procedió a desalojar el salón.

En relación al procedimiento, el subsecretario de Fiscalización, Alejandro Esain, sostuvo que la intervención se llevó a cabo “a raíz de una serie de denuncias que habíamos recibido semanas atrás, aunque en las inspecciones que efectuamos anteriormente no habíamos dado con ningún tipo de actividad. Continuamos con el seguimiento y el domingo dimos con la realización de una fiesta clandestina”.

“En el inmueble, nos encontramos con alrededor de 100 personas, a pesar de no contar con habilitación comercial ni con las medidas mínimas para concretar un evento: no poseía salidas de emergencia, botiquín de primeros auxilios ni matafuegos. Además, había una barra improvisada para la venta de bebidas alcohólicas dentro del espacio”, acotó el funcionario.

En consecuencia, “se procedió a la clausura del local y se dio intervención al Tribunal de Faltas correspondiente”. Como dato adicional, el portavoz indicó que “anteriormente, el salón se utilizaba como depósito de una verdulería, de acuerdo a nuestros registros”.

Por último, Esain explicó que estos operativos “forman parte del cronograma de controles de rutina que venimos desarrollando los fines de semana en horario nocturno. Teniendo en cuenta la proximidad de las fiestas de fin de año, estas actividades clandestinas se presentan con mayor frecuencia”.

MAS DE 20 CONDUCTORES ALCOHOLIZADOS

Por otra parte, el personal de la Dirección General de Tránsito, Educación Vial y del Centro de Control, llevó adelante operativos de rutina en distintos sectores de la ciudad durante el último fin de semana, donde intervinieron en distintos accidentes de tránsito y detectaron un total de 60 infracciones.

De ese total, 23 actas fueron por alcoholemia positiva, de los cuales 18 vehículos continuaron con conductores alternativos y 5 rodados fueron secuestrados y depositados en el Corralón Municipal. En tanto, 22 actas fueron por falta de documentación y las restantes 15 se efectuaron en agencias de autos por invadir la vereda pública.