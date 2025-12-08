"Masterchef": filtraron quién sería el ganador y advirtieron que el reality está arreglado

La última edición de "MasterChef"(Telefe) volvió a quedar envuelta en un fuerte escándalo después de que en "Intrusos" (América) dieran prácticamente por confirmado quién será el ganador del certamen. Durante la emisión, Adrián Pallares sostuvo: “Ya lo ha dicho Rodrigo, que va a ser es Maxi López. Está todo encaminado”, reforzando así una teoría que venía circulando desde semanas atrás. Su comentario reavivó las sospechas sobre un posible favoritismo dentro del reality show.

Según lo expuesto en el ciclo de espectáculos, la ausencia temporal del exdelantero por su viaje a Suiza sería otra señal que alimenta las conjeturas. El conductor argumentó: “Por eso ponen a Yanina para que le cuide el lugar y llegar a la final”, relacionando la llegada de Latorre como figura sustituta con la continuidad del exRiver en la competencia. De hecho, insinuaron directamente que el programa estaría acomodando las circunstancias para facilitar su camino al título.

El debate se intensificó aún más cuando, en otra emisión del envío, mostraron un error de edición ocurrido en el ciclo culinario que llamó la atención de muchos televidentes. Durante la devolución al plato del Chino Leunis, aparecieron brevemente Evangelina Anderson y el propio López, quienes no deberían figurar en esa instancia del certamen. Pallares cuestionó al respecto: “Vos estás viendo el programa conmovido y de repente te aparecen Evangelina Anderson y Maxi López que no están en el programa, es rarísimo esto”.

Rodrigo Lussich también aportó su análisis sobre el episodio, destacando su gravedad: “Esto obviamente es editado. Le piden al protagonista que se paren para insert, poner imagen sobre imagen para que no se vea un corte”. Según explicó, se habría utilizado un fragmento de otra jornada para completar la secuencia, y fue en esa maniobra donde quedó expuesto el error. Para el presentador, la falla demuestra que “hacen lo que quieren con vos y manipulan al espectador”, señalando una falta de prolijidad concreta. Al mismo tiempo, el animador sostuvo: "Si un error así pasa al aire, ¿qué pasará que no vemos?”.