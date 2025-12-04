El escalofriante relato de Floppy Tesouro sobre el acosador que la persiguió por años

Floppy Tesouro volvió a poner en palabras uno de los episodios más perturbadores de su vida: el acoso sistemático que sufrió durante la época del Bailando. Su testimonio, cargado de miedo e incertidumbre, reveló hasta qué punto un desconocido llegó a irrumpir en su cotidianeidad y cómo esa amenaza fue creciendo sin que nadie lograra frenarlo.

Todo comenzó cuando empezó a recibir mensajes insistentes que, lejos de ser simples intentos de contacto, demostraban un nivel de seguimiento inquietante. Ella misma lo explicó en Puro Show (El Trece), al recordar el momento en que entendió que el hombre conocía cada movimiento suyo. “Tuve que vivir un momento muy particular, muy feo, fue terrible, honestamente la pasé muy mal...”, expresó sin rodeos.

Con el correr de los días las señales se volvieron más explícitas. El acosador describía sus trayectos como si la estuviera observando en tiempo real. “Yo la pasé horrible... me mandaba mensajes de texto poniéndome: ˜Qué bueno que agarrás Libertador Camino Corto. Y yo iba por Libertador en ese momento”, contó todavía conmocionada por la exactitud de esos datos.

La situación generó tal alarma en su familia que optaron por realizar una denuncia formal, aunque eso no alcanzó para detener el hostigamiento. Floppy recordó cómo vivían cada regreso a casa con el corazón en la mano: “Piel de gallina... hablaba por Bluetooth con mi papá y hasta no llegar a casa, él no se quedaba tranquilo”, relató sobre ese período cargado de miedo.

Lo más desgastante fue comprobar que, pese a la denuncia, los mensajes nunca cesaban. Ella misma reconoció que el hecho de que no hubiera contacto físico tampoco la tranquilizaba. “Lo denuncié pero me seguía mandando mensajes... yo corría el riesgo de salir a la calle y que un día me cruce”, explicó, describiendo la angustia que la acompañó durante meses.

El punto más grave ocurrió cuando las obscenidades comenzaron a llegar directamente al camarín donde se preparaba. Esa fue la señal que la impulsó a contarle la situación a Marcelo Tinelli detrás de cámaras, buscando orientación y contención. Lo que no imaginaba era que ese gesto iba a cambiar el rumbo del caso.

Según relató, la exposición pública del conductor fue clave para que todo se frenara. “- yo se lo conté a Marcelo (Tinelli) fuera de cámara y él lo cuenta al aire. Ese mismo día lo dejó de hacer. Cuando tomó notoriedad en los medios claramente se asustó. Tuve mucho miedo”, sentenció Floppy Tesouro, dejando claro que la visibilidad mediática terminó siendo su salvación.