Cómo nació la amistad entre Ca7riel y Paco Amoroso y dónde se conocieron

El fenómeno Ca7riel y Paco Amoroso parece explosivo y reciente, pero su historia empezó mucho antes de los escenarios llenos y las giras internacionales. La dupla que hoy cautiva con su sonido híbrido y su estética propia nació en un ámbito inesperado: un aula. Y ese origen, tan simple como determinante, explica gran parte de la química que hoy los vuelve inseparables.

Mucho antes de los hits y el Tiny Desk, Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero coincidieron en la Escuela de Música Pedro Esnaola. En ese contexto académico, mientras uno afinaba su camino desde la guitarra y el otro exploraba profundidad desde el violín, se fue gestando una complicidad artística que todavía sostiene al proyecto. No había fama, solo curiosidad musical y ganas de experimentar.

La amistad creció naturalmente, primero compartiendo ensayos, después sueños y finalmente una idea que los empujó a formar su primera banda, Astor. Ese proyecto inicial, marcado por influencias del rock nacional y guiños a Spinetta, fue su primera prueba de fuego. Allí aprendieron a componer juntos, a discutir arreglos y a sostener una identidad colectiva sin perder el vuelo individual.

Mientras Paco probaba caminos por separado "incluso con colaboraciones que lo acercaron a la escena urbana", Ca7riel seguía buscando su sonido propio entre mezclas, guitarras y ritmos experimentales. Esa distancia artística nunca rompió el vínculo. Al contrario: fortaleció una dupla que, cuando volvió a juntarse, encontró un punto de madurez musical que los llevó a un lugar completamente distinto.

En 2018, ese reencuentro cristalizó en “Piola”, su primer single como dúo. A partir de ahí, todo se aceleró. Llegaron canciones como “A mí no”, “Jala jala” y “Ouke”, donde la presencia de Esteban Lamothe sumó un guiño inesperado. Su mezcla de trap, funk, rock y jazz construyó un lenguaje que no existía en la escena local y los colocó como uno de los proyectos más innovadores del país.

El impulso siguió con “Ola mina XD”, “Mi sombra” y una seguidilla de presentaciones que los consolidó como un fenómeno en vivo. La coronación llegó con su show en el Estadio Obras, “La Celebración”, un manifiesto generacional que demostró que su propuesta no solo era fresca: era sólida, disruptiva y capaz de llenar un templo del rock sin renunciar a su estilo.

Hoy, con giras internacionales y un Tiny Desk que marcó un antes y un después, Ca7riel y Paco Amoroso siguen apoyándose en el mismo lugar donde empezó todo: esa amistad nacida entre instrumentos, pasillos escolares y un entendimiento musical que todavía los impulsa. El proyecto creció, mutó y se expandió, pero la esencia es la misma: dos amigos creando algo que nadie más podría hacer juntos.