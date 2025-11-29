Hay preocupación por la salud del actor Luis Brandoni

Hay preocupación en el mundo del espectáculo por la salud del reconocido actor Luis Brandoni luego de que Carlos Rottemberg, productor de “Quién es Quién”, confirmara que el intérprete sufrió un problema y la obra que protagoniza será cancelada este fin de semana.

Desde la cuenta de X de Multiteatro, confirmaron la noticia: "Informamos al público que en virtud de la indisposición física que aqueja al Sr. Luis Brandoni, quedan suspendidas las funciones previstas para este fin de semana en la ciudad de Bs. As. El espectáculo retomará su nueva temporada el 2 de enero en la ciudad de Mar del Plata".

Rottemberg contó qué le pasó a Brandoni: “Beto tuvo un pico de presión el domingo que obligó a suspender las funciones de ese día. A partir de eso se viene realizando estudios que no muestran nada importante, pero en la semana estuvo bastante caído, lo que provocó suspender también el miércoles y luego la función de anoche, jueves".

Luego, contó el motivo por el que decidió suspender las funciones del fin de semana: “Hoy sigue en observación, pero en mí se mezcla una amistad personal de más de 47 años, lo que me hizo proponerle a sus hijas directamente no realizar las funciones de este fin de semana".

“De esta manera habrá tiempo para poder terminar los estudios que los médicos consideren, estabilizarse y retomar lo próximo previsto que es la temporada de Mar del Plata”, agregó el productor de cara a la temporada de verano.

Finalmente, aseguró que la prioridad es que su amigo esté en las mejores condiciones: “La salud a sus 85 años es ahora lo prioritario. No siempre el espectáculo debe seguir, como dice esa frase famosa".