La China Suárez reveló el secreto más vergonzoso de la infancia de Juli Poggio

En las últimas horas estalló un cruce inesperado que mezcló ironías, memoria televisiva y un secreto de la infancia de Julieta Poggio que nadie imaginaba que existía.

La responsable de abrir la caja de los recuerdos fue la China Suárez, quien no dejó pasar un comentario inocente de la ex Gran Hermano y terminó ventilando una escena que, según ella, era moneda corriente en los pasillos de Polka.

El episodio arrancó cuando Juli Poggio estaba en Rumis siguiendo el entusiasmo de Lizardo Ponce por Hija del fuego: él elogiaba la ficción, la Tía Sebi decía que se la recomendaban y, en medio de esa charla, Poggio frenó todo con una pregunta que hizo arquear cejas: “¿La China Suárez actúa?”. El estudio quedó en shock y el comentario voló directo a las redes.

En cuanto se enteró, la China Suárez recogió el guante y respondió con ironía y con un recuerdo que dejó a todos boquiabiertos. “Jajaja qué raro que no sepas que actúo, Juli. Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Polka y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje”, escribió, dejando entrever que la hoy influencer era, desde muy chica, parte de una estrategia familiar para instalarla en la tele.

El dato, además de picante, expuso algo que Poggio jamás había contado públicamente: que su mamá la preparaba, la lookeaba y la paseaba por los sets con la esperanza de que alguien la descubriera. Una escena que muchos intérpretes conocen, pero que en este caso tomó otro color porque apareció de boca de una de las figuras más influyentes del espectáculo.

El comentario no solo dejó vibrando el misterio de qué tan insistentes eran esas “producciones infantiles”, sino también la tensión entre ambas, ya que Poggio había dado a entender que no registraba la carrera actoral de ella. Ese gesto, para la China, fue suficiente para sacar a relucir viejas postales de estudio y dejar bien claro que compartieron más pasillos de lo que Juli recuerda.

Mientras tanto, entre los seguidores creció la sorpresa: algunos defendieron a Juli asegurando que era una nena en ese entonces, otros celebraron la puntería de China Suárez para responder sin filtros. Y la China, después de la puñalada irónica, cerró con amabilidad hacia Lizardo Ponce: “Me alegra que te guste la serie”, agradeciendo los elogios como si nada hubiera pasado.