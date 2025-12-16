Fiesta del Animador: una policía herida y varios detenidos en Gobernador Costa

La quinta edición de la Fiesta del Animador en Gobernador Costa terminó con incidentes durante la madrugada del domingo, que dejaron como saldo a una efectiva policial con una lesión grave y a varias personas detenidas.

La segunda jefa de la Unidad Regional Esquel, Carolina Pauli, informó que el evento se desarrolló con normalidad durante el sábado, pero que los problemas comenzaron una vez finalizadas las actividades del domingo por la noche. Cerca de las 23:30, personal policial detectó a un grupo de personas alteradas en un stand de cervecería, que intentaban exigir la venta de alcohol en evidente estado de ebriedad.

Al intervenir los efectivos para desalojar el lugar, dos mujeres se retiraron sin inconvenientes, mientras que dos hombres reaccionaron de manera violenta y comenzaron a agredir al personal policial. Durante el forcejeo, una agente fue empujada y cayó al suelo, sufriendo una lesión en la rodilla derecha que posteriormente fue diagnosticada como un corte de ligamentos, lo que la mantendrá fuera de servicio por un período prolongado.

Los dos agresores fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia, imputados por atentado, resistencia y lesiones a la autoridad, a la espera de la audiencia de control de detención.

Horas más tarde, ya con el evento finalizado, la policía demoró a un tercer hombre mayor de edad que provocaba disturbios en estado de ebriedad e incitaba a pelear al personal policial. Al realizarle un palpado preventivo, los efectivos encontraron un cuchillo oculto en su cintura. El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público Fiscal, en el marco de una contravención al Código de Convivencia Ciudadana.

Desde la Unidad Regional Esquel remarcaron la gravedad de este tipo de hechos y advirtieron sobre los riesgos que implica la portación de armas blancas en contextos festivos, especialmente cuando hay consumo excesivo de alcohol.