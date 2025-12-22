Refuerzan controles de tránsito y prevención durante las fiestas

Habrá operativos especiales desde el 24, con énfasis en alcohol cero, documentación vehicular y accesos a playas y campings. También se fiscalizarán horarios comerciales y el uso de pirotecnia.

Con motivo de las celebraciones de fin de año, el Municipio pondrá en marcha un esquema especial de controles preventivos orientados a reducir siniestros viales, desalentar la conducción bajo los efectos del alcohol y minimizar conductas de riesgo que suelen incrementarse durante estas fechas.

El secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, informó que los operativos comenzarán el 24 de diciembre y se extenderán durante los días posteriores. Las acciones estarán centradas en controles de tránsito en distintos puntos de la ciudad, así como en accesos a playas y campings, especialmente los días 25 de diciembre y 1° de enero.

“El eje principal será el cumplimiento del alcohol cero al volante, además de la verificación de la documentación obligatoria de los vehículos”, explicó el funcionario. En paralelo, señaló que se trabajará de manera coordinada con la Policía, que implementará retenes móviles, complementando los puestos fijos municipales.

Desde el Ejecutivo local detallaron que los operativos se llevarán adelante de forma articulada entre las áreas de Transporte, Tránsito, Educación Vial, Protección Ciudadana y Defensa Civil. “Buscamos que la presencia en la vía pública funcione como un elemento disuasorio frente a maniobras imprudentes”, indicó Gómez.

En ese marco, el funcionario insistió en la necesidad de extremar los cuidados al conducir: no consumir alcohol, respetar los límites de velocidad y cumplir con las normas de seguridad, especialmente en el traslado de niños, quienes deben viajar siempre con cinturón de seguridad y en los asientos traseros.

Por otra parte, el Municipio avanza con controles vinculados a la actividad comercial. Gómez confirmó que se está notificando a los comercios —principalmente del rubro oriental— sobre el acuerdo alcanzado para que los locales cierren a las 17 horas tanto el 24 como el 31 de diciembre.

Finalmente, recordó que continúa vigente la prohibición del uso de pirotecnia sonora. “La normativa solo habilita pirotecnia lumínica. Estamos controlando el acopio y la venta irregular de productos no autorizados”, señaló, y adelantó que se intensificarán las inspecciones para prevenir infracciones durante las celebraciones.