La FCNyCS expresó su rechazo al cierre de proyectos de investigación

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud (FCNyCS) de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) manifestó su profunda preocupación y enérgico rechazo a la decisión del Directorio de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) de anular las convocatorias PICT 2022, cuyos proyectos ya habían sido evaluados y adjudicados, y de cerrar de manera definitiva la convocatoria PICT 2023.

Desde la Facultad advirtieron que esta determinación deja sin financiamiento a la mayoría de los grupos de investigación del país, afectando la continuidad de líneas de trabajo, la formación de recursos humanos y el funcionamiento de laboratorios e institutos científicos.

En el pronunciamiento, el Consejo Directivo reafirmó su compromiso con la ciencia pública y la educación superior gratuita y de calidad, y rechazó de forma categórica lo que considera un desmantelamiento del sistema científico y universitario público. En ese marco, solicitó al Comité Directivo de la Agencia I+D+i que revise la decisión e instó al Estado Nacional a definir una política científica y tecnológica sostenible como política de Estado.

El comunicado de la FCNyCS se suma a los posicionamientos ya expresados por la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Desde hace dos años, señalaron, las universidades nacionales y el CONICET enfrentan un recorte sostenido del financiamiento científico. A través de los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) se financiaban anualmente alrededor de 1.500 proyectos en todo el país, garantizando la continuidad de investigaciones estratégicas.

En reemplazo de estas líneas, la Agencia anunció el programa Apoyo a la Investigación Científica (AIC), orientado exclusivamente a proyectos con participación de empresas privadas. Para el Consejo Directivo de la FCNyCS, este cambio excluye a gran parte de la investigación científica y rompe el equilibrio entre la ciencia básica y la aplicada en las distintas áreas del conocimiento.

Asimismo, vincularon esta medida con otras decisiones recientes, como la paralización de los programas Construir Ciencia y Equipar Ciencia, la reducción de más del 50 por ciento de las becas doctorales, el congelamiento del ingreso a la Carrera de Investigador y el deterioro salarial de científicos, docentes, nodocentes y personal de apoyo. Todo ello, advirtieron, genera un grave deterioro de las condiciones laborales y un escenario que empuja a la emigración de investigadores altamente calificados.

El documento será elevado al Consejo Superior de la UNPSJB para su tratamiento, en un contexto en el que la comunidad universitaria y científica alerta que no solo está en juego el presente, sino también el futuro del conocimiento estratégico y soberano del país.